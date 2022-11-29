رئيس الإمارات يعفي مواطنين من ديون تصل لـ536.2 مليون درهم

حرص الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، قبل أيام من احتفال بلاده بالعيد الوطني رقم 51، على إصدار قرار بتسديد ديون المتعثرين من خلال 17 بنكا ومصرفا ومؤسسة تمويل، إذ يعفي 1214 مواطنا من مديونياتهم بإجمالي مبالغ تصل إلى 536 مليونا و230 ألف درهم.

الرئيس حريص على سعادة المواطن

وذكر جبر محمد غانم السويدي وزير دولة رئيس اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة، أن هذه المبادرة تجسيد لنهج الرئيس الإماراتي، الذي يجعل من سعادة المواطن وتحسين مستوى معيشته والتفاعل الإيجابي مع مشاكله وتعزيز أسباب الاستقرار الأسري والمجتمعي أولوية رئيسية وهدفا أساسيا.

وكشف السويدي عن أن هذا القرار يؤكد حرص القيادة على دعم المواطنين في كل الظروف، مع توجيه الشكر لكل البنوك والمؤسسات التي شاركت في هذا الأمر من دور المسؤولية المجتمعية.