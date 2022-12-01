حبس عاطلين اثنين 4 أيام ضُبط بحيازتهما 20 فرد خرطوش في شبرا الخيمة

أمرت جهات التحقيق في محافظة القليوبية، بحبس عاطلين اثنين 4 أيام لاتهامهما بتشكيل عصابة للإتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة، إذ جرى ضبطهما وبحيازتهما 20 فرد خرطوش في شبرا الخيمة.

وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة وتحريز الأسلحة المضبوطة، وإرسالها إلى المعمل الجنائي.

ضبط عاطلين كونا عصابة للإتجار في السلاح

وكانت مباحث القليوبية تمكنت من القبض على عاطلين كونا تشكيلا عصابيا للإتجار في الأسلحة النارية في شبرا الخيمة، دائرة قسم ثان، وبحوزتهما 20 فرد خرطوش، حيث جرى التحفظ على المتهمين وحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق وتحريز المضبوطات وتحرر المحضر اللازم.

وردت معلومات سرية لمدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، تفيد قيام شخصين مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الإتجار في الأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص.

جرى تشكيل فريق بحث ضم رئيس مكتب مكافحة المخدرات ورئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، وتم ضبط المتهمين وبحوزتهما 20 فرد خرطوش و3 هواتف محمولة، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

العقوبة المتوقعة على المتهمين

وقال المحامي أحمد داود، لـ«الوطن»، إن عقوبة المتهمين في الواقعة تصل إلى السجن والغرامة المقررة على كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص، سلاحاً ناريا، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد والمؤبد في الحالات التي حددتها القانون.