عاجل.. "أمن القليوبية" يكشف غموض مقتل مطلقة وطفلتها: قتلهما شقيقها

تمكنت أجهزة الأمن بشبرا الخيمة، من كشف غموض ملابسات مقتل سيدة مطلقة وطفلها 5 سنوات بشبرا الخيمة، حيث تمكن رجال المباحث من التوصل لمرتكب الواقعة، وتبين أنه شقيقها، وتحرر محضر بالواقعة، وجار عرض المتهم على النيابة لاتخاذ شؤونها.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد سالم الدقميري مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغًا بالعثور علي جثة ربة منزل وابنها طفل صغير 5 سنوات مقتولين في شقتهما بمحطة هاميس دائرة القسم وتجمع الأهالي.

انتقل اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي، والمقدم حازم الخيال رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، وجرت معاينة الشقة محل الواقعة والتحفظ على الجثث، وتبين أن الجثتين لـ"تيسير.ج" مطلقة 26 سنة ربة منزل، وابنها "مازن" 5 سنوات، يعيشان بمفردهما في منزل عائلة القتيلة والذي يقطن فيه شقيقاها أيضا.

وبالفحص والمعاينة من قبل رجال المباحث، تبين أن مرتكب الواقعة هو "محمد ج" 21 عاما، سائق توك توك"، ومقيم مع القتيلة بنفس المنزل، وذلك لشكه فى سلوكها، حيث أن القتيلة تزوجت مرتين من قبل وتم طلاقها وأنجبت الطفل "مازن.م.ب" 5 سنوات، وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حياله وحار عرضه على النيابة.

وبسؤال شهود العيان بالمنطقة أكدوا أن المجني عليها مطلقة منذ فترة وتعيش مع شقيقيها، وأنهم فوجئوا بهما يستغيثان بعد العثور علي الجثتين، وجار نقل الجثتين لمستشفى ناصر العام لبدء التشريح فيما يحاول رجال المباحث الوصول لمعلومات وأدلة تكشف ملابسات الواقعة، حيث سيجري معاينة كاميرات المراقبة في المنطقة للوصول لآخر مشاهدات للقتيلة وابنها، وتتبع المترددين على المنزل محل الواقعة.

تعود أحداث الواقعة، إلي العثور جثة ام وطفلها، مذبوحين داخل شقة يقيمان بها بعد طلاق الأم في منزل أهلها بشبرا الخيمة، حيث جرى التحفظ علي الجثث تحت تصرف النيابة التي أمرت بندب الطب الشرعي والمعمل الجنائي بفحص الجثتين ومكان الحادث ومداخل ومخارج الشقة.