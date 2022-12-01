سقوط فتاة من الدور الرابع ببورسعيد في ظروف غامضة

أصيبت فتاة في العشرين من عمرها، صباح اليوم، إثر سقوطها في ظروف غامضة، من شرفة منزلها بالدور الرابع، في مساكن خالد بن الوليد بحي الزهور ببورسعيد، وتم نقلها إلى المستشفى.

إصابات بكسور وجروح

تلقى مدير أمن بورسعيد، إخطارا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد باستقبال مستشفى السلام ببورسعيد، سيارة إسعاف تقل فتاة تدعى «رحمة ن.»، 20 سنة، تقطن بمساكن خالد بن الوليد بحي الزهور، مصابة بكسور وجروح متفرقة بالجسم، بعد سقوطها من الدور الرابع، في ظروف غامضة، وأن جاري تقديم الإسعافات الأولية لها.

الأهالي تفاجأوا بسقوط الفتاة

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، وسؤال شهود الواقعة، أنهم تفاجأوا بشابة تسقط من أعلى شرفة منزلها، وارتطم جسدها على الأرض.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات، لمعرفة ملابسات الحادث إذا كان به شبهة جنائية، أم أنها اختل توازنها وسقطت من أعلى.