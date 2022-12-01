جدول تسبحة كيهك للأنبا يوأنس أسقف إيبارشية أسيوط

أعلنت إيبارشية أسيوط بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، جدول تسبحة شهر كيهك، الشهر الرابع في التقويم القبطي، للأنبا يوأنس، أسقف إيبارشية أسيوط وتوابعها.

الأنبا يوأنس يترأس تسبحة كيهك بكنائس القاهرة وأسيوط

ويشمل الجدول الصلاة في كنائس القاهرة وإيبارشيات أسيوط، وتبدأ التسبحة في جميع الأيام من الساعة 10 مساء، وتستمر حتى الساعة 5 صباحا، إذ يعقبها القداس الإلهي.

ويترأس الأنبا يؤانس التسبحة في اليوم الأول من الشهر والذي يوافق 9 ديسمبر، بدير العذراء مريم بدرنكة بجبل أسيوط، كما يقود الصلاة كل أربعاء بكنيسة العذراء مريم بالزيتون.

زيارة الأنبا يوأنس إلى دولة الإمارات

ويقوم الأنبا يوأنس برحلة رعوية إلى دولة الإمارات، يوم الجمعة 23 ديسمبر، ويترأس خلال تلك الزيارة التسبحة بكنيسة العذراء مريم وأبو سيفين بالشارقة، ويعود الأنبا يؤانس إلى أسيوط في اليوم التالي ليصلي بكنيسة مارمرقس بأسيوط.

وذكرت الإيبارشية في البيان لها أن الأنبا يوأنس يترأس صلاة ليلة رأس السنة وعيد الميلاد المجيد بكاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بأسيوط.

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تبدأ شهر «كيهك» يوم الجمعة 9 ديسمبر الجاري، والذي يختتم بعيد الميلاد المجيد يوم 29 كيهك، ويتميز شهر كيهك بكثرة تسبيح السيدة العذراء لذلك سمي بالـ«الشهر المريمي».