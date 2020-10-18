اليوم.. الأنبا يوأنس يلقي "عظة الأحد" على قنوات "المتحدة"

يلقي الأنبا يوأنس، أسقف أسيوط والبداري للأقباط الأرثوذكس، في العاشرة والنصف من صباح اليوم الأحد، كلمة روحية في إطار عظة الأحد الأسبوعية، والتي تذيعها قناة (أون تي ڤي)، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

كان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ألقى أولى عظات الأحد على القنوات ذاتها، يوم الأحد 29 من شهر مارس الماضي، كما ألقى عظة أخرى يوم 7 يونيو في مناسبة عيد حلول الروح القدس (العنصرة)، وثالثة في 16 أغسطس بمناسبة "عيد العذراء".

ويتوالى على إلقاء عظة الأحد إلى جانب البابا تواضروس الثاني، عدد من مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

والأنبا يوأنس ولد يوم 23 نوفمبر 1960، وحصل على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة أسيوط سنة 1983، ودخل دير الأنبا بولا يوم 15 سبتمبر 1986، قبل أن يترهبن باسم ثاؤفيلس الأنبا بولا في 17 ديسمبر 1987، وسامه البابا شنودة الثالث قسًا يوم 27 مايو 1991، وعيَّنه سكرتيرًا له (حوالي 21 عامًا).

وكلفه البابا شنوده الثالث بالإشراف على دير الأنبا شنودة رئيس المتوحدين في سوهاج (الدير الأبيض)، والدير الأحمر: دير الأنبا بيجول والأنبا بيشاي (من عام 1995 إلى أن تمت رسامة الأنبا أولوجيوس أسقفًا لدير الأنبا شنودة).

في عام 1996 كلَّفه البابا شنودة بالإشراف على أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، وكان يمثل الكنيسة في الاجتماعات المسكونية، وهو عضو باللجنة المركزية لمجلس الكنائس العالمي من عام 1989م.

وفي عهد البابا شنودة الثالث كان في لجان المجمع المقدس التالية: "لجنة شئون الإيبارشيات - لجنة العلاقات الكنسية - لجنة الطقوس".

تم تكليف بالمساعدة في الخدمة بأسيوط، نظرًا لمرض الأنبا ميخائيل شيخ المطارنة، وبعد وفاة الأنبا ميخائيل اختار البابا تواضروس الثاني، الأنبا يوأنس ليرسم أسقفا على إيبارشية أسيوط وساحل سليم والبداري، وتمت صلاة عشية الرسامات يوم 23 مايو 2015م بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وجرى طقس السيامة في اليوم التالي.

وبعد وفاة الأنبا أنطونيوس أسقف منفلوط سنة 2018م، أشرف الأنبا يوأنس على الإيبارشية حتى تم رسامة الأنبا ثاؤفليس أسقفًا عليها في 2019.