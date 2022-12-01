جهاز تنمية المشروعات يشارك في فعاليات معرض «بيزنكس الدولي للاستثمار»

شارك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في فعاليات معرض «بيزنكس الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية»، بحضور مميز من مسؤولي جهاز تنمية المشروعات فضلا عن مشاركة شركتين من شركاء الجهاز من أصحاب حق العلامات التجارية، لعرض الفرص الاستثمارية المميزة أمام الشباب من رواد الأعمال المشاركين في فعاليات المعرض.

دعم مالي وفني في مجال الفرانشايز

وأكد المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات في الكلمة التي ألقاها نيابة عن نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يعد على رأس الجهات التنموية في الدولة التي تعمل على تقديم مختلف أوجه الدعم المالي والفني في مجال الفرانشايز، وذلك لما له من أهمية في خلق المزيد من فرص العمل للشباب وجذب للاستثمارات الأجنبية، وكذلك لصلة مجال الفرانشايز الوثيقة بمختلف القطاعات التنموية فضلا عن تمتع المشروعات الممنوحة حق الامتياز التجاري بفرص تسويقية تمكنها من المنافسة محليا ودوليا.

مساعدة رواد الأعمال على استكشاف الفرص الاستثمارية

وأوضح «شاش»، أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على مساعدة الشباب ورواد الأعمال على استكشاف العديد من الفرص الاستثمارية في المجال التجاري والإنتاجي المرتبطة بمجال الفرانشايز، وذلك في إطار استراتيجيته العامة للتوسع في مجال الفرانشايز بالسوق المصرية لتسهيل عملية الاتصال بين الأطراف المتعاملة، وتشجيع الشباب على خلق مشروعات جديدة تساهم في توفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستقرة، خاصة وأن مشروعات الفرانشايز تعد من المشروعات الآمنة أو ذات نسب المخاطر المنخفضة للغاية.

وأشار إلى أن الجهاز يعتمد في دعمه لهذا المجال على توصيل مقدمي خدمة الفرانشايز من أصحاب العلامات التجارية الدولية أو المحلية بالشباب، وتعريف الشباب بحقوقه وواجباته، فضلا عن منحه التمويلات اللازمة للبدء في مشروعه وفق دراسة الجدوى، وإتاحة الخدمات غير المالية لأصحاب المشروعات، بما يجعل عملية منح حق الامتياز التجاري للشباب أكثر كفاءة، ويعمل على تحسين بيئة إقامة مشروعات الفرانشايز في السوق المصري.

وأضاف نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أنه يمكن لرائد الأعمال أو الشاب الراغب في الحصول على خدمات الجهاز في مجال الفرانشايز أن يتقدم لأحد فروع الجهاز المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية لملء استمارة التعارف الخاصة بالمشروع، على أن يتولى الجهاز تحويلها إلى الشركات المانحة لحق الامتياز التجاري لدراسة المشروع ومعاينة موقعه وبيان مدى مطابقته للمواصفات والاشتراطات، وفي حال الموافقة يستوفي العميل المستندات المطلوبة من الجهاز للبدء في إطلاق مشروعه الصغير، ويمكن له الاستفادة من جميع الخدمات المالية والفنية التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات.