تعاون مشترك بين جهاز تنمية المشروعات وشركة «تكني» لدعم رواد الأعمال

يعمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على التنسيق وتعزيز أوجه التعاون مع كافة الجهات المعنية بتطوير مجال ريادة الأعمال في مصر لتسهيل انطلاق المشروعات الابتكارية والإبداعية وتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لنموها والتوسع فيها، في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة لتلك المشروعات والتوجه نحو التحول إلى اقتصاد تكنولوجي غير تقليدي قائم على توفير احتياجات السوق بآليات ابتكارية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.

تقديم مختلف أوجه الدعم للمئات من رواد الأعمال

ويتعاون الجهاز مع شركة «تكني»، وهي واحدة من أكبر منصات الاستثمار وريادة الأعمال في البحر المتوسط بهدف تقديم مختلف أوجه الدعم للمئات من رواد الأعمال حيث قام هاني عماد رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة بجهاز تنمية المشروعات والمهندس طارق القاضي رئيس مجلس إدارة شركة تكني بتوقيع مذكرة تفاهم لتعزيز أوجه التعاون بين الجانبين في مجال دعم ريادة الأعمال وتهيئة البيئة الاستثمارية لصناديق رأس المال المخاطر.

وأوضح هاني عماد أن الجهاز يعمل على التعاون مع كافة شركاء التنمية لتنسيق الجهود والوقوف على التحديات والعقبات التي تواجه الشركات الناشئة المصرية والمستثمرين سواء المستثمرين الملائكيين (وهم أصحاب رأس المال الذين يعملون على توفير تمويلات مناسبة للمشروعات الناشئة) أو صناديق الاستثمار وذلك لبناء برنامج تنموي لدعم بيئة ريادة الأعمال ومناخ الاستثمار في مصر والعمل على حل المشكلات التي تواجه هذا القطاع الواعد لمساعدته على أداء دور فاعل في دعم الاقتصاد الوطني ومساعدة رواد الأعمال على تحويل أفكارهم الإبداعية والمبتكرة إلى مشروعات فعلية تلبى احتياجات السوق المحلى والعالمي من الخدمات والمنتجات.

تعزيز الاستثمار في المشروعات

وأكد المهندس طارق القاضي، سعادته بوجود جهاز تنمية المشروعات كشريك استراتيجي في واحدة من أكبر منصات الاستثمار وريادة الاعمال في البحر المتوسط والتي تجمع بين منظمات ريادة الأعمال والاستثمار في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، إيمانا منه بأن هذه الشراكة ستقوم بدورها في مساعدة ريادة الأعمال والابتكار وأيضا في تعزيز الاستثمار في المشروعات في مراحلها الاولى على الصعيد الدولي والمحلي.

وأشار عماد إلى أن التعاون الوثيق بين الجهاز وشركة تكني هدفه تهيئة وتوفير الروابط الداعمة بين رواد الأعمال والشركات الناشئة والمستثمرين من جهة، وجذب الاستثمارات إلى الشركات الناشئة المصرية، وذلك عن طريق تنظيم عدد متنوع من الفعاليات المشتركة لإتاحة الفرصة لرواد الأعمال والشباب لتبادل الخبرات والتعاون فيما بينهم مؤكدا أن ذلك يعد استكمالا لأنشطة الجهاز في دعم المشروعات الابتكارية حيث قام بتنفيذ أول برنامج بنظام رأس المال المخاطر بتمويل من مجموعة البنك الدولي بلغ 50 مليون دولار وتم من خلاله الاستثمار في عدد من الصناديق الاستثمارية التي تدعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة، كما يشارك الجهاز في تنفيذ برامج تدريبية لتدريب الكوادر البشرية في مؤسسات التمويل المتخصصة لتعريفها بقواعد وآليات تمويل رأس المال المخاطر مما يعمل على التوسع في تمويل رواد الأعمال.