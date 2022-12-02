تعيين أحمد الظاهر قائما بأعمال رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

أصدر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرارا بتعيين المهندس أحمد حسن الظاهر حسن قائما بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، اعتبارا من 1 ديسمبر 2022 خلفا للمهندس عمرو محفوظ لبلوغه السن القانونية.

خبرة واسعة تمتد لأكثر من 27 عاماً

ويشغل الظاهر منصب مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون تطوير بيئة الأعمال منذ أكتوبر الماضي، ويمتلك المهندس أحمد الظاهر خبرة واسعة تمتد لأكثر من 27 عاماً في مجالات تكنولوجيا المعلومات اكتسبها من خلال عمله في أكثر من دولة «مصر، والإمارات، وكينيا، والجزائر»، في عدة مجالات متخصصة تتضمن خدمات تكنولوجيا المعلومات، وإعداد وتنفيذ الخطط التسويقية، وتأهيل القيادات التنفيذية، ونمو الأعمال، كما يتمتع الظاهر بسجل حافل في بناء الإدارات وتطويرها، وقيادة خطط النمو، وتطوير المواهب على المستويين المحلى والإقليمي.

حياته المهنية في شركة «آي بي إم»

وأمضى «الظاهر»، معظم حياته المهنية في شركة «آى بى إم»، وتولى منصب نائب رئيس الأمن السيبراني لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ومقره دبي، حيث قاد فريقا من المديرين التنفيذيين والمستشارين في المنطقة لهيكلة وتطوير الأعمال وتنفيذ المشروعات الاستراتيجية لحماية البنية الأساسية للعملاء في المنطقة.

كما شغل منصب المدير التجاري لمنطقة وسط وشرق وغرب أفريقيا، ومقره نيروبي، كينيا، حيث كان مسؤولاً عن إعداد وتنفيذ الخطط التسويقية للشركة في المنطقة. كذلك تقلد العديد من المناصب القيادية في الشركة كرئيس لخدمات تكنولوجيا المعلومات مسؤولا عن تنفيذ مشروعات البنية الأساسية للعملاء ورئيس القسم التجاري للشركة في مصر.

احتفالية لتكريم المهندس عمرو محفوظ

كما شغل الظاهر منصب الرئيس التجاري لشركة Digital14 بالإمارات العربية المتحدة، وهو حاصل على بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية، والاتصالات والإلكترونيات، من جامعة عين شمس، وحضر الدكتور عمرو طلعت وقيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئات التابعة لها احتفالية لتكريم المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي السابق لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بمناسبة بلوغه السن القانونية.