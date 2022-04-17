«ايتيدا» تعلن انطلاق دورة جديدة من برنامج الحاضنات التكنولوجية

أعلن مركز الابداع التكنولوجي وريادة الأعمال «تيك» بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» عن فتح باب التقدم لبرنامج الحاضنات التكنولوجية StartIT. يستهدف البرنامج رواد الأعمال والمبتكرين من الفرق والشركات الناشئة، ممن لديهم خطط عمل ونماذج عمل أولية حيث يقدم المركز للفرق الفائزة الدعم المادي والعديد من الخدمات العينية والاستشارية.

دعم نقدي بقيمة 60 ألف جنيه

وحدد المركز يوم 23 أبريل 2022 كموعد نهائي للتقدم للبرنامج، والذي يحصل من خلاله المستفيدين على الدعم والعديد من الخدمات، والتي تتضمن دعم نقدي بقيمة 60 ألف جنيه وخدمات عينية تقدر بقيمة 120 ألف جنيه، من ضمنها مساحة عمل بحاضنة المركز سواء بالقرية الذكية أو جامعة أسيوط.

ويتيح البرنامج فرص للمشاركة في المعارض والفاعليات المحلية والعالمية، إضافة إلى خدمات الحوسبة السحابية المقدمة من الشركات العالمية مثل «Amazon - Microsoft».

فرصة للتواصل بين الشركات الناشئة الملتحقة والمستثمرين

وعلاوة على هذا، يوفر البرنامج نخبة من الخبراء والاستشاريين المتخصصين في مجالات عمل الشركات الناشئة الملتحقة بالبرنامج، كما يقدم فرصة للتواصل ما بين الشركات الناشئة الملتحقة والمستثمرين وصناديق رأس المال المخاطر.

ويوفر البرنامج نموذجان من الاحتضان: الافتراضي «ويشمل على جميع خدمات البرنامج بدون إتاحة مقر للشركة الناشئة» والشامل «ويضم جميع خدمات البرنامج بالإضافة الى إتاحة مقر للعمل بأحد مقري المركز بالقرية الذكية ومركز جامعة أسيوط».

التقديم من رواد الأعمال والشركات الناشئة

ويستقبل البرنامج طلبات التقديم من رواد الأعمال والشركات الناشئة على مدار العام من خلال موقع المركز «www.tiec.gov.eg/startit» ومن خلال مسابقة "StartIT" حيث يتم احتضان الفرق والشركات الناشئة لمدة عام من أجل دعمهم والاستفادة من الخدمات التي يقدمها البرنامج.

ويشهد قطاع الشركات الناشئة في مصر ازدهارًا ونموًا ملحوظا خلال الأعوام الاخيرة مع انتشار الفكر الريادي والمبتكر اعتمادا على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتتميز مصر باستحواذها على اعلى نسبة من الاستثمارات الأجنبية في الشركات الناشئة بنسبة 77٪، بما يعكس ثقة المستثمر الأجنبي وصناديق رأس المال المخاطر العالمية في مناخ ريادة الأعمال والشركات التكنولوجية الناشئة المصرية.