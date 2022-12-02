إمام جامع النصر الكبير يدعو بالشفاء لأسقف إيبارشية المنصورة بالدقهلية

قال الشيخ أحمد شرف، إمام وخطيب جامع النصر الكبير في المنصورة بالدقهلية، إننا ندعو بالشفاء العاجل للأنباء داود، مطران المنصورة وتوابعها، إثر تدهور حالته الصحية، ودخوله المستشفى لتلقي العلاج، متمنيا مرور الأزمة الصحية بسلام سريعا.

الزيارة ممنوعة

وأضاف «شرف» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه كان يتم الترتيب لزيارة الأنبا داود في المستشفى، إلا أنهم تفاجاؤا بأن الزيارة ممنوعة عنه، موضحا «لذلك نرسل له دعوات خالصة من قلوبنا بأن يُخفف عنه، والشفاء من عند الله».

وتابع: «كنا نلتقي كثيرا ونتناقش، وهو شخص مثقف وقارئ جيد للأحداث حوله».

وانهالت دعوات المحبين لمطران المنصورة وتوابعها بالشفاء العاجل، خاصة لما له من مواقف وطنية كثيرة خلال فترة ترؤسه لكاتدرائية المنصورة، وهو ما جعل كل طوائف الشعب من مسلمين وأقباط يلتفون حوله، وهو شخصية من طراز فريد ورجل دين يقدم المساعدة لكل من يطلبها ومن لا يطلبها، ولا يتأخر أبدا عن المشاركة الاحتفالات الدينية والوطنية، وجمعته صداقات عديدة مع رجال الدين الإسلامي من شيوخ الأوقاف والأزهر الشريف.

من جهة أخرى، أكد مصدر مسؤول بكاتدرائية المنصورة، أن الأنبا داود عاد إلى مصر بعد رحلة علاج في فرنسا وألمانيا، وتدهورت حالته الصحية، وجرى نقله إلى إحدى مستشفيات القاهرة، ويعالج في العناية المركزة بها.

الدعاء للأنبا داود

وأصدرت إيبارشية المنصورة بيانا تطلب فيه الصلاة للأنبا داود، أسقف إيبارشية المنصورة، بعد تدهور حالته الصحية فجر اليوم ودخوله العناية المركزة، وجاء فيها: «الحالة الصحية للأنبا داود تحتاج لصلواتنا جميعا، إذ إنه موجود الآن بالمستشفى في العناية المركزة بعد أن تدهورت حالته فجر اليوم، فقط نطلب صلواتكم ولا مجال للزيارات نهائيا ولا داعي لترويج الإشاعات».