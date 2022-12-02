أستاذ اقتصاد: مدينة المنصورة الجديدة تستوعب 1.5 مليون نسمة

قال الدكتور صابر شاكر أستاذ مساعد الاقتصاد بجامعة حلوان، إن مدينة المنصورة الجديدة تربط بين 3 محافظات، هي الدقهلية، كفر الشيخ، ودمياط، موضحًا: «منطقة الدلتا عموما فيها مشكلة متعلقة بعملية التوسع، ولكي نستوعب عددا أكبر من السكان كان من الضروري أن يتم البحث عن مدن جديدة».

وأضاف شاكر، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «مدينة المنصورة الجديدة لها أكثر من ميزة، والمخطط لهذه المدينة أن تستوعب نحو 1.5 مليون نسمة، وتقع على الطريق الساحلي الدولي، وعموما، فإن مدن الجيل الرابع هي المدن التي تم البدء في أعمالها الإنشائية منذ عام 2014».

المنصورة الجديدة مدينة متكاملة

وتابع أستاذ مساعد الاقتصاد بجامعة حلوان، أن الهدف من مدينة المنصورة الجديدة أن تكون مدينة متكاملة، وسر النجاح فيها هو أن تكون مجتمعا مستداما، وأن تتوافر فيها كل الخدمات، ليس الإسكان فقط، ولكن الخدمات الاجتماعية والخدمات الاقتصادية وهو ما تحقق في مدينة المنصورة الجديدة.

المدينة ستقلل من حدة مشكلة الكثافة السكانية في الدلتا

وأكد، أن مدينة المنصورة الجديدة ستكون للجميع، وستقلل مشكلة منطقة الدلتا المرتبطة بالكثافة السكانية، وسيكون لها مقومات اقتصادية سياحية مثل مارينا اليخوت والكورنيش.