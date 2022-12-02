استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس

استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في بلدة «حوارة» في محافظة «نابلس» الواقعة في شمال الضفة الغربية، فيما شهدت مناطق ومحافظات فلسطينية أخرى مواجهات مع الاحتلال.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن أحد جنود الاحتلال أعدم الشاب عمار حمدي نايف عديلي بالرصاص الحي من مسافة الصفر، في بلدة «حوارة»، بعد عراك بينهما بالأيدي.

الاحتلال يمنع الفلسطينيين من إسعاف الشاب

ومنع جنود الاحتلال المواطنين الفلسطينيين وسيارات الإسعاف من الاقتراب من الشاب لتقديم الإسعاف له قبل احتجاز جثمانه.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس، إن مجموعة من المستوطنين تسللت من مستوطنة «حومش» المخلاة بواسطة دراجات نارية، وهاجمت المواطن أسامة ناجي أبو ليل خلال وجوده في منطقة القصور شمال شرق «برقة» بمحافظة نابلس.

وفي بلدة «بيت دجن» شرق نابلس، قمعت قوات الاحتلال مسيرة ضد سعي المستوطنين إلى الاستيلاء على أراض من البلدة.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع على المشاركين في المسيرة وهو ما تسبب في إصابة العشرات بالاختناق.

وفي محافظة «قلقيلية» الواقعة إلى الغرب من نابلس، قمعت قوات الاحتلال مسيرة في كفر قدوم لمناهضة الاستيطان، وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع وهو ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بالمطاطي والعشرات بالاختناق وجرى علاجهم ميدانيًا.

اشتباكات مع قوات الاحتلال

وفي رام الله، شهدت بلدة «سلواد» الشرقية اشتباكات مع قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي دون أن يتم الإبلاغ عن إصابات، وشهدت قرية «النبي صالح» في رام الله، اشتباكات مع قوات الاحتلال التي اعتقلت طفلا لم يتسن التعرف على هويته.