أستاذ جراحة المخ: ابتكار «تويتر» شريحة لإعادة البصر للمكفوفين فكرة قديمة

علق الدكتور إيهاب الرفاعي، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب قصر العيني، على التجربة المرتقبة لإيلون ماسك، رئيس شركة تويتر، بابتكار شريحة بالمخ تعيد البصر للمكفوفين، بأن النشاط الدماغي هو نشاط متعدد ومتجانس، يقوم على توصيلات عصبية معقدة وذلك لأن النشاط قد يكون حسيا أو حركيا لا إراديا.

الرفاعي: النظرية مش جديدة خالص

وأضاف «الرفاعي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «المصري أفندي»، ويقدمه الإعلامي محمد علي خير، والمذاع على فضائية «المحور»، أن الابتكار الذي أعلنته تويتر كانت فكرة بدأت في عام 1970 وتم إجراء أبحاث حول هذا الشأن، «في عام 1970 اتعملت أول أبحاث عن أننا نستعوض التوصيلات العصبية لما يحصل مرض أو إصابة بشيء آخر، النظرية مش جديدة خالص».

الرفاعي: ابتكار توصيلات كهربائية من أجل تطبيق ذلك الأمر

واستطرد: «مثل تلك الأبحاث لم تصل حتى الآن لنتيجة مبهرة أو تحولت إلى علاج، خاصة فيما يخص الجهاز العصبي، وفي تلك الآونة تم ابتكار توصيلات كهربائية من أجل تطبيق ذلك الأمر، عبر الاعتماد على الرقائق الإلكترونية أو الشرائح من أجل تعويض فاقد الحاسة بالتوصيلات العصبية».

وأوضح أن عدم تطور ذلك الأمر منذ ابتكاره عام 1970 جاء بسبب عدم تطور الكمبيوتر إلا في الفترة الأخيرة، حيث إن مثل تلك الشرائح تعتمد بشدة على التكنولوجيا والكمبيوتر بشكل أساسي، حتى تطور الأمر مؤخرا، متابعا: «فيه فترة طويلة اشتغلنا على الوصلات العضوية والخلايا الجذعية، لكن دي موصلتش لنتائج كويسة في الجهاز العصبي، وحاليا فالأبحاث كلها ماشية في اتجاه التوصيلات الإلكترونية».