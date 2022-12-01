هاشتاج «السيسي وعد فأوفى» يتصدر «تويتر»: الله يعينك ويقويك يا ريّس

تصدّر هاشتاج «السيسي وعد فأوفى»، تريند موقع التغريدات القصيرة تويتر، بالتزامن مع افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مدينة المنصورة الجديدة، حيث غرّد أحد المواطنين، قائلا: «كلام الرئيس يعبر عن فهم حقيقي لحجم التحديات ورغبات المصريين في إن بلدنا تبقى أحسن بلد في الدنيا، وبتأكد حرص الرئيس إن فعلا مصر تبقى أحسن».

افتتاح مدينة المنصورة الجديدة

وغرّد مواطن آخر: «تحية احترام وتقدير للرئيس السيسي، ويجعل مصر في أحسن حال دايما»، بينما اقتبس أحد المواطنين جزءا من كلمة سابقة للرئيس السيسي، قائلا: «بيعايرونا بفقرنا، بس أنا مش هسكت وفعلا مسكتش، الرئيس السيسي النهارده بيفتتح مدينة المنصورة الجديدة وبيتابع الشغل في إحدى القرى التابعة لحياة كريمة».

وتابع آخر: «الرئيس السيسي النهارده بيفتتح المنصورة الجديدة، مشروع ضمن مشروعات كتير لإعادة بناء البنية التحتية لمصر، رسالة عظيمة لكل الدونيين والمنبطحين»، فيما قال آخر: «إحنا عاوزين إيه أكتر من كده بجد؟، الرئيس السيسي ربنا يعينك بجد ويقويك، حتى في عز ما إحنا بنحتفل بافتتاح المنصورة الجديدة، الرجل بياخد ملاحظات وبيشتغل، في فرق بين إنّك بتعمل شغلك، وبين إنّك شايل أمانة إن مصر تبقى في مكانتها الحقيقية».