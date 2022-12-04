«الزراعة» توضح طرق التغلب على ظاهرة تساقط الأزهار والعقد الحديث في الفول

رد الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، على شكوى الكثير من مزارعي الفول من عدم عقد أزهار الفول أو التساقط المبكر للزهور قائلًا: «يحدث نتيجة التقلبات الحادة في المناخ سواء زيادة الفرق بين حرارة الليل والنهار وبين الأيام ما يعرف بالتذبذبات الحرارية وأحياناً زيادة الرطوبة سواء الحرة والأرضية أو الرطوبة الجوية وهبوب الرياح الباردة مرة والرطبة مرات، وعدم تمام الإخصاب والعقد يكون بسبب أن العناصر الغذائية اللازمة لهذه العمليات لا تمثل غذائياً في النبات وهذه العناصر هي الماغنسيوم – الزنك – الكالسيوم – المنجنيز - البورون – المولبيديوم بالتحديد وهي عناصر هامة لهرمونات الدعم للأخصاب وتمام عمليات العقد بدون مشاكل، كذلك قد يحدث هياج إضافي لعرش الفول وزيادة في النمو الخضري على حساب التزهير والإخصاب والعقد».

عدم ضبط وتنظيم عملية الري

وأوضح أن أسباب عدم حدوث الإخصاب للأزهار عديدة منها عدم ضبط وتنظيم عملية الري، كذلك تعرض النباتات للعطش الشديد، والإسراف في الري الذي يؤدي لأرتفاع نسبة الرطوبة الأرضية بشكل كبير جدا وبالتالي حدوث اختناق للجذور الأمر الذي يؤدي إلى حدوث تساقط للأزهار.

وأشار إلى أنه من بين الأسباب الإسراف في التسميد النيتروجيني خاصة اليوريا، كذلك عدم تسميد النباتات بالأسمدة الفوسفاتية والبوتاسية بالمعدلات المطلوبة، وحدوث نقص حاد في مستوى عنصر الكالسيوم و البورون في النباتات.

تفاوت درجات الحرارة

أضاف أن اسباب عدم حدوث الإخصاب أيضا حدوث التفاوت الكبير في درجات الحرارة ما بين الليل والنهار وارتفاع نسبة الأملاح في التربة أو في ماء الري وحدوث ضرر في المجموع الجذري الناتج عن حدوث أي من الإصابات المرضية في الجذور سواء غصابة حشرية أو فطرية أو نيماتودية أو تكون إصابة مركبة وقد يحدث تساقط للأزهار نتيجة رش النباتات بأحد المبيدات الفطرية النحاسية في الأوقات الدافئة او الحارة خصوصا.

أما علاج ظاهرة التنفيل فيكون بالتوقف عن التسميد الآزوتي تماماً وتقليل أو وقف الري أو التصويم المؤقت، أو يكون بإضافة 4 -5 لتر حامض فسفوريك مع الري لمدة ريتين متتاليتين أو الري بالتنقيط أو الرش بعالي الفسفور (ماب) بمعدل 2 ك للفدان، كذلك الرش صباحاً بمخلوط ( 400 جم طحالب بحرية + 500 جم عناصر عالى الماغنسيوم والمنجنيز والحديد + 25 سم سيتوكينين / 300 لتر ماء للفدان) يليها رشة بالكالسيوم بورون بمعدل 1.5 – 2 سم للتر أو 3 لتر حقناً مع مياه الري (منفرد).