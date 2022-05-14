«الزراعة» تحذر من ظاهرتي التنفيل وتساقط الزهر لعدة محاصيل.. وهذه طرق العلاج

طالب مركز معلومات تغير المناخ التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مزارعي الموالح والمانجو والزيتون بالأستعداد لظاهرة تساقط الزهر وانخفاض معدلات التلقيح والأخصاب وتساقط العقد والثمار الصغيرة خلال شهر مايو الحالي، مؤكداً على ضرورة الرش بمثباتات التزهير لتلك الأشجار.

وأوصى المركز بعلاج ظاهرة التنفيل لمحاصيل الخيار والكنتالوب والبطيخ والطماطم والفلفل والكوسة، وذلك بالتوقف العاجل للتسميد الأزوتي وتقديمه للنبات في صورة نترات كالسيوم، وتصويم النبات بتقليل كمية المياه بعد انتهاء الموجه الحارة المقبلة، مع إضافة من 4 إلى 5 لتر حامض الفسفوريك مع الري لمدة ريتين متتاليتين في حال الري بالتنقيط أو الرش بالفسفور «ماب» متوسط التركيز بمعدل 2 كيلو للفدان والرش صباحاً بمخلوط مكون من 400 جم طحالب بحرية يضاف عليها 500 جم عناصر عالى الماغنسيوم والمنجنيز والحديد مع 25 سم سيتوكينين مضاف إليها 300 لتر ماء للفدان، يليها رشة بالكالسيوم بورون بمعدل 1.5 إلى 2 سم للتر أو 3 لتر حقناً مع مياه الري.

لبساتين الموالح الرش ضد لفحة الأزهار

أما بساتين الموالح فأكد مركز معلومات تغير المناخ على أهمية الرش الوقائي العاجل ضد لفحة الأزهار والأنثراكنوز والحشرات القشرية بمخلوط الرش باكروبات مانكوزيب مع ازوكسي استروبين.

وفيما يتعلق بالفاصوليا الصيفي فيجب الرش ضد العنكبوت الأحمر يليه الرش بنترات أو سترات البوتاسيوم لمليء الحبوب، اما الفاصوليا الصيفي المتأخرة فى مرحلة التزهير والعقد فتحتاج للدعم بالكالسيوم والبورون بواقع لتر للفدان يليها الرش بنترات البوتاسيوم 1.5 ك للفدان، مع إجراء الرشات الوقائية للطماطم ضد الندوة البكتيرية والندوات المبكرة وتبقعات الأوراق والانثراكنوز بالمواد الفعالة «فليوبيكولايد - بروباموكارب - ازوكسي ستروبين - ميتالكسيل - مفينوكسام - اكسي كلورو النحاس».

لفحة الساق الصمغية ودودة العناقيد في العنب

أكد المركز على ضرورة الرش الوقائي أو العلاجي ضد لفحة الساق الصمغية في الكنتالوب والبطيخ والخيار بالمواد الفعالة ازوكسي استروبين مع اكروبات مانكوزيب وإجراء الرشات الوقائية ضد البياض الزغبي على الريحان بالاكسي كلورو النحاس مع مانكوزيب، وفحص مصائد الحشرات لـ "دودة عناقيد العنب" فى بساتين العنب على البراعم الزهرية لاشجار العنب وكذلك فراشة الياسمين على الزيتون.

مكافحة التربس في المانجو

اشار الى ضرورة مكافحة الزيادة الكبيرة في تعداد التربس على معظم الزراعات خاصة المانجو والموالح ومحاصيل الخضر مثل الطماطم والفلفل وغيرها بالمواد الفعالة «اسيتامبريد – اميداكلوبريد – لمبادا سيهالوثرين ثياميثوسكام – بوبروفيزين».