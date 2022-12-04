حملة شلل الأطفال.. هل المضادات الحيوية والكورتيزون تؤثر على التطعيم؟

أعلنت وزارة الصحة والسكان بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، الأسبوع المقبل على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أهمية المشاركة في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال للحفاظ على مصر خالية منه وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية رسميا بخلو مصر من هذا المرض.

موعد حملة تطعيم شلل الاطفال

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه في حال حصول الطفل على أدوية ومضادات حيوية، يجوز الحصول على تطعيم شلل الأطفال، لافتة إلى أنه لا يمنع التطعيم، ولا يؤثر عليه.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: «الكورتيزون في شكل بخاخة أو دهان أو سبراي لا يمنع التطعيم ضد شلل الأطفال، التطعيم يمكن أخذه مع أي لقاح آخر في نفس الوقت أو قبله أو بعده دون الحاجة لأي فترات زمنية فاصلة».

أماكن حملة تطعيم شلل الأطفال

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن حملة تطعيم شلل الأطفال ستكون من خلال فرق طبية متحركة وثابتة، الفرق المتحركة ستجوب الشوارع والميادين وأماكن التجمعات للوصول الى المستهدف من الأطفال وهو 16 مليون طفل من المصريين وغيرهم المقيمين على أرض الوطن، والفرق الثابتة في الوحدات الصحية على مستوى محافظات الجمهورية.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين التواصل معها من خلال الخط الساخن لها 105 لاستقبال كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة ومعرفة أماكن الوحدات الصحية، لمساعدة الوزارة في الوصول إلى المستهدف والحفاظ على مصر آمنة من مرض شلل الاطفال.