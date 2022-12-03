«الصحة»: مصر لديها كل مقومات الريادة في مجال السياحة العلاجية

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن مصر لديها كافة المقومات التي تؤهلها للريادة في مجال السياحة العلاجية، مما يجعلها رقم واحد على مستوى العالم، ويرجع ذلك للطواقم الطبية المصرية التي تتميز بمستوى عالٍ، بالإضافة للبنية التحتية القوية لكافة المنشآت الصحية التي تقدم الرعاية الصحية للمرضى.

جو مصر ملائم ومناسب للسياحة العلاجية

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في مداخلته ببرنامج «صباح الورد»، المُذاع عبر قناة « TeN» أن الأجواء المناخية في مصر ملائمة ومناسبة للسياحة العلاجية، حيث تتميز مصر بالطقس المعتدل في كافة فصول العام، موضحًا أن السياحة العلاجية تنقسم لشقين وهما الاستشفاء والعلاج.

كل ما تحتاجه الدولة في هذا المجال أن تدار منظومة السياحة العلاجية بشكل متكامل

وأكد«عبد الغفار»، في مداخلته مع الإعلاميتين مها بهنسي وسلمى عادل، أن كل ما تحتاجه الدولة في هذا المجال أن تدار منظومة السياحة العلاجية بشكل متكامل لتقديم خدمة علاجية وسياحية للمرضى الراغبين في العلاج بجميع أنواع التخصصات الطبية.

وكانت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، قد صرحت بأن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تابع ملف السياحة العلاجية، والذي تقوده وزارة الصحة والسكان بما لها من منشآت صحية تم الاستثمار فيها الفترة الماضية ودخلت في منظومة العلاج سواء التابع للدولة أو القطاع الخاص، موضحةً أن وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار يقود هذا الملف بإشراف مباشر منه بالتعاون مع الوزارات المعنية سواء وزارات الطيران أو السياحة والآثار أو الداخلية أو الخارجية وكل الجهات المعنية للتعظيم من هذا الملف.