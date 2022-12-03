تعرف على مواعيد عرض مسلسل رجل العصا الجديد.. مأخوذ عن قصة حقيقية

يبحث الجمهور عبر محركات البحث على الإنترنت، عن قصة ومواعيد عرض مسلسل رجل العصا الجديد، وذلك بعد إذاعة الحلقة الأولى من العمل والتي حققت مشاهدات مرتفعة بعد عرضها الأول، الأربعاء الماضي على قناة «Star TV» التركية، وينتظر عشاق الدراما التركية عرض الحلقة الجديدة من المسلسل التي تشهد تطورا كبيرا في الأحداث.

وحصلت الحلقة الأولى من مسلسل رجل العصا الجديد على تقيم 8.3 على موقع «IMDB»، وذلك بعد عرضها يوم 30 نوفمبر الماضي، خاصة أن الأحداث مأخوذة عن واقعة حقيقة حول رجل يقوم باختطاف سيدة وحبسها حتى تقع في حبه.

قصة ومواعيد عرض مسلسل رجل العصا الجديد

وكشفت قناة «Star TV» التركية عن قصة ومواعيد عرض مسلسل رجل العصا الجديد، حيث تذاع الحلقة الجديدة من المسلسل يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساء، ويذاع في اليوم التالي على عدد من المنصات الإلكترونية من بينها «قصة عشق» مترجم باللغة العربية.

تدور قصة ومواعيد عرض مسلسل رجل العصا الجديد، حول «تامر» رجل متزوج ولديه طفلة، ويعمل كمطور برمجيات ويستطيع تصميم لعبة كمبيوتر تحقق نجاحا كبيرا، وتسعى شركة أمريكية لشراكته ويجد نفسه ثري فجأة، ويقوم بشراء قصر في البوسفور ليجمع عائلته تحت سقف واحد، في محاولة لتعويض الفترة الصعبة التي عاشتها العائلة، ولكن على الجانب الأخر يظهر الجانب المظلم لـ «تامر» والذي يتعرف على «بيري» التي تعمل في مصرف، فيقوم بخطفها وحبسها في قبو مغلق داخل قصره الكبير، وتجد نفسها حبيسة داخل عالمه السري.

البرمو الدعائي لمسلسل رجل العصا الجديد

ويشارك في بطولة المسلسل عدد من أبطال الدراما التركية، من بينهم: إنجين ألتان دوزياتان، إلسين سانجو، صدف آفجه، فسون ديميريل، صالح جاليون، إلسين آفاكان، علي يوغورتشو أوغلو، وهوليا سين، تأليف جولسيرين، سيناريو ميليك جينش أوغلو وسو إرسوز، إخراج ياجيز ألب اكايدين.