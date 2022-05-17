تردد قناة مصر أم الدنيا 2022.. نافذة لمشاهدة الدراما التركية والهندية

تحت شعار «قناة لكل الناس» انطلقت العام الماضي قناة مصر أم الدنيا، لذا زادت عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية عبر المحرك العالمي «جوجل» عن تردد قناة مصر أم الدنيا 2022، كونها تقدم باقة من الأعمال الدرامية كالدراما التركية والهندية والمصرية، خاصة أنها أعلنت، أمس، عن وجود عطل فني وأنه سيتم العودة اليوم الثلاثاء 17 مايو الجاري.

تردد قناة مصر أم الدنيا 2022

ويمكن للجمهور متابعة وتحميل تردد قناة مصر أم الدنيا 2022 من خلال التردد التالي:

اسم القناة: مصر أم الدنيا.

اسم القمر: نايل سات Nilesat.

تردد القناة: 11602.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

أعمال تعرض على قناة مصر أم الدنيا 2022

- مسلسل المؤسس عثمان والذي يعرض بشكل أسبوعي وتحديدًا يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة الساعة 9 بتوقيت القاهرة.

- مسلسل ضربة معلم والذي يعرض أسبوعيا في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

- مسلسل أفراح إبليس أسبوعيا في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة.

- مسلسل بربروساي في كل يوم أحد من كل أسبوع، في تمام الساعة التاسعة مساءً على شاشة مصر أم الدنيا.

- مسلسل الدخيل تشاهدونه أسبوعيا عند الساعة 1 ظهرًا توقيت القاهرة.

- مسلسل الملحمة يعرض يوم الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءً، بتوقيت القاهرة.

- مسلسل الفاروق عمر ابن الخطاب والذي يعرض في تمام الساعة 5:30 بتوقيت القاهرة.

- مسلسل ألب أرسلان يعرض يوم السبت من كل أسبوع بتوقيت القاهرة عندي الساعة 9 مساءًا.

- مسلسل جلال الدين الخوارزمي يوميًا، وهو أحد المسلسلات المصرية.

- مسلسل الحاجي بيرام يعرض يوميا عبر شاشة مصر أم الدينا.

وكانت قد ذكرت قناة مصر أم الدنيا عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» توقف البث منذ أمس الاثنين 16 مايو 2022، ليفاجئ الكثير من المتابعين بهذا الأمر وأن الغلق جاء بسبب عطل فني للقناة.