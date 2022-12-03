جدول امتحانات نصف العام لسنوات نقل الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالشرقية

أعلن السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، الاستعداد لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الرابع والخامس بالمرحلة الابتدائية وكذلك الصف الأول والثاني الإعدادي.

مواعيد امتحانات الصفين الرابع والخامس بأزهر الشرقية

ويؤدي طلاب الابتدائي الامتحان في أول يوم في مادة القرآن الكريم في الفترة الأولى، والفترة الثانية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وذلك يوم السبت 24 ديسمبر الجاري، وفي اليوم التالي 25 من نفس الشهر يؤدون الامتحان في مادتي التربية الإسلامية ثم الدراسات الاجتماعية.

وفي يوم الاثنين يؤدي الطلاب الامتحان في مادة واحدة هي اللغة العربية والخط والإملاء، وفي اليوم التالي الثلاثاء مادة اللغة الإنجليزية، ويوم الأربعاء مادة الرياضيات.

ويختتم طلاب الصفين الرابع والخامس امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الخميس، الموافق 29 ديسمبر، بمادتين هما العلوم، ثم في الفترة الثانية المهارات المهنية.

وتقام امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي في الفترة الصباحية، حيث تبدأ من في تمام الساعة التاسعة.

مواعيد امتحانات الأول والثاني الإعدادي بأزهر الشرقية

وتبدأ امتحانات الصف الأول الإعدادي بمادة الفقه في الفترة الأولى التي تبدأ من الساعة التاسعة حتى الساعة العاشرة والنصف صباحا، ثم في الفترة الثانية مادة اللغة العربية «النحو»، وفي يوم الأحد مادة أصول الدين «التفسير والحديث»، وفي الفترة الثانية مادة العلوم.

وفي يوم الاثنين يؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية الورقة الثانية «المطالعة والنصوص وفنون الكتابة والقصة» في الفترة الأولى، وفي الفترة التالية مادة الهندسة التي تبدأ من الساعة 11.5، ثم يوم الثلاثاء أصول الدين ورقة ثانية «التوحيد والسيرة»، وفي الفترة الثانية مادة الدراسات الاجتماعية.

وفي يوم الأربعاء الموافق 28 ديسمبر يؤدي الطلاب الامتجان في مادة حفظ القرآن الكريم وتجويده ثم مادة الجبر، ويختتم الطلاب يوم الخميس بمادتين في اللغة الأجنبية، والتربية الفنية في الفترة التالية.