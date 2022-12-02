أحد علماء الأزهر لمحمد علي خير: الإسلام لم يحرم ممارسة الرياضة.. والرسول شجع عليها

قال الشيخ أحمد تركي، من علماء الأزهر الشريف، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد مارس الرياضة وشجع عليها، حيث إنه وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم أنه عليه الصلاة والسلام وقف ينظر إلى أهل الحبشة وهم يلعبون في مسجده، وكانت أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها تنظر من خلفه على أهل الحبشة وهم يلعبون.

تركي: النبي شجَّع الأنصار في إحدى مباريات الرماية

وأضاف «تركي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «المصري أفندي»، ويقدمه الإعلامي محمد علي خير، والمذاع على فضائية «المحور»، أن النبي كذلك مر على شباب من الأنصار أثناء إطلاقهم لمباراة في الرماية، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: «ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا».

تركي: ممارسة الرياضة وتشجيعها ومتابعتها هو جزء من الترويح عن النفس

واستطرد: «ممارسة الرياضة وتشجيعها ومتابعتها هو جزء من الترويح عن النفس، والرياضة العالمية باتت صناعة حاليا وقوة ناعمة، حيث إن الفرد ومن خلال الرياضة والفرق الرياضية والمونديال وغيرها يستطيع الشخص عرض حضارته وأفكاره ودينه وإسلامه».

وأوضح أن الفقه القديم كان فقها منحصرا في واقع المسلمين في تلك الآونة وواقع الأمة حتى القرن الرابع هجريا، أما وعن الآن فكل الكرة الأرضية باتت على الهاتف المحمول، متابعا: «الشخص بقي بيقدر يتواصل مع الناس بشكل أبسط وأسرع وكل واحد بيقدر يعرض أفكاره، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعود الواقع إلى الوراء».