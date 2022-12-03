أكمل قرطام: الحركة المدنية ستشارك في الحوار الوطني بمشروع جاد حول الدولة الحديثة
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الوطن
06:35 م | السبت 03 ديسمبر 2022
أكمل قرطام
انطلق منذ قليل، مؤتمر الحركة المدنية الديمقراطية، بمقر حزب المحافظين، تحت عنوان «الحوار سبيل- والمواطن هدف»، وذلك للإعلان عن تفاصيل مشروعها المتعلق بالحوار الوطني.
وقال المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين: «قررنا الاستجابة للحوار الوطني والاستمرار به، وكان هناك اتفاقات لتهيئة الأجواء وإنجاح الحوار، وهناك خطوات قد تمت بالفعل».
وفي رده على المشروع الذي يحمله أحزاب الحركة المدنية، قال: «لدينا مشروع جاد، وخاصة في ظل الأحزاب التي توحدت على مشروع واحد، بعد أن أدركوا أهمية هذا المشروع للوطن».
وواصل: «هذا المشروع يتمحور حول الدولة المدنية الحديثة، مع تطبيق نظام الحكم الدستوري القائم على التعددية، والأخذ بأسباب الحداثة والمدنية».
وتابع: «كلنا ثقة كبيرة في قدرات المواطن المصري في المنافسة على المعاصرة، والشعب المصري قادر على تجاوز الأزمات لموارده وسواعده وعقول أبنائه».