سياسي أردني لقناة الحياة: مصر لها دور أساسي في نهوض المنطقة العربية

قال الدكتور منذر الحوارات، المحلل السياسي الأردني، إن زيارة الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن، لشقيقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤخرا، جاءت قبل حدثين مهمين؛ أولهما الزيارة الإقليمية لملك الأردن التي بدأها بمصر تليها الجزائر ثم إيطاليا، أما بالنسبة لمصر فجاءت قبيل زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة ومقابلته الرئيس الأمريكي جو بايدن منتصف الشهر الجاري: «مصر الرافعة الأساسية والاستراتيجية في النهوض العربي».

القضية الفلسطينية في مأذق كبير

وأضاف «الحوارات»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن القيادة السياسية الأردنية تنسق منذ زمن بعيد مع القيادة السياسية المصرية في الكثير من الملفات بما فيها الملف الأمني وملف الطاقة وكذا الاقتصاد، كما أن القضية الفلسطينية تمر هي الأخرى بمأذق كبير، وذلك بعد صعود اليمين المتطرف لسدة الحكم في إسرائيل.

ملتقى كبير للنقاش في الكثير من القضايا الرئيسية

واستطرد: «القمة تشكل ملتقى كبيرا للنقاش في الكثير من القضايا الرئيسية، منها القضايا الإقليمية المعقدة مثل الأزمة الليبية والعدوان التركي على سوريا، بخلاف الأزمات الإقليمية الكبيرة التي تعانيها المنطقة، وكذا التنسيق الاستراتيجي بين البلدين، إذ يشكل استقرار العلاقة بين الأردن ومصر رافعة حقيقية لشأن البلدين والمنطقة».

وأوضح أن الأردن ومصر ينسقان مع العراق في الكثير من الأمور، وذلك من أجل إنجاح مشروع «الشام الجديد»، الذي يعد قاعدة استراتيجية واقتصادية وجيوسياسية ودميغرافية، إذ يضم المشروع الجديد 150 مليون مواطن في كل البلدان الشريكة فيه، وهذا التحالف يستطيع التصدي للأطماع الإقليمية في المنطقة.

وتابع: «بسبب وجود ضعف في التنسيق العربي بالكثير من المواقف فنجد أطماعا عالمية في الكثير من الدول العربية، خاصة إيران، ولو كانت هناك دولة سورية قوية لما استطاعت إيران تحقيق ما حققته في سوريا وعدد من الدول القريبة لها».