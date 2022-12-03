الرئيس السيسي يعقد مباحثات مع ملك الأردن حول مستجدات الأوضاع في المنطقة

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مباحثات مع ملك الأردن تناولت مستجدات الأوضاع في المنطقة، خاصةً تطورات القضية الفلسطينية، إذ تمّ التوافق حول تعزيز جهود مصر والأردن نحو تقديم الدعم الكامل للأشقاء في فلسطين، ومن أجل العمل على إحياء عملية السلام للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق مرجعيات الشرعية الدولية، وفق ما صرح به السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.