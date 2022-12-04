«التخطيط»: افتتاح عيادات للأعمال بهدف تقديم استشارات للشركات الناشئة

شارك مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في فعاليات الدورة الخامسة من مؤتمر «بيزنكس»، المقام في الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر 2022، بممشى أهل مصر تحت شعار «استثمار بامتياز»، وذلك تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز تنمية التجارة الداخلية والهيئة العامة للاستثمار.

وشاركت الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030، في جلسة نقاشية بعنوان «استدامة الشركات الناشئة ودورها في دعم الاقتصاد»، وأثناء الجلسة استعرضت خليل الأنشطة الرئيسة للمشروع وأهدافه.

دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال

وأكدت مدير المشروع، في بيان، اليوم الأحد، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومشروع رواد 2030، يدعمان الشركات الناشئة ورواد الأعمال من خلال مجموعة من الأنشطة والتي منها تنظيم ملتقيات بهدف دعم الشركات الناشئة والتشبيك بينها وبين المسثتمرين والبنوك وأصحاب المصلحة مما يساعد على استدامتها، بالإضافة إلى عيادات الأعمال التي تلعب أيضا دورا كبيرا في استدامتها، موضحة أن المشروع افتتح عيادة أعمال خاصة به في الجريك كامبس «الحرم اليوناني» بمنطقة وسط البلد في شهر يونيو الماضي.

وأشارت «خليل»، أن مبادرة عيادات الأعمال في مصر هدفها الرئيسي تقديم استشارات في كل المجالات لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، وأيضًا للمتعثرين منهم؛ بهدف استكمال مشروعاتهم، لافتة إلى أن العيادات تقدم للشركات الناشئة دعم فني وتكنولوجي ومدى جاهزيتها للاستثمار، بالإضافة إلى استشارات عامة ومالية وقانونية تهدف إلى تكوين مرجعية قانونية لهم، وذلك للحفاظ على استدامتها.