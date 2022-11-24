وزارة التخطيط: 67.1 مليار جنيه استثمارات قطاع الاتصالات في خطة 2022/2023

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تقرير صادر عنها، مستهدفات واستثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في خطة العام المالي الحالي 22/2023.

استثمارات 67.1 مليار جنيه لقطاع الاتصالات

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات يلعب دورًا مُهمًّا ورئيسيًا في تعزيز مُقوّمات التنمية الـمُستدامة، بما يُوفره من وسائل معرفة ومعلومات حديثة تكون مُحفّزة ومُرشّدة لقرارات الاستثمار والإنتاج والتشغيل، مشيرة إلى أنه من الـمُستهدف أن تُوجّه خِطّة عام 22/2023 استثمارات قدرُها 67.1 مليار جنيه لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات مُقابِل 58.2 مليار جنيه استثمارات مُتوقّعة بنهاية العام السابق 21/2022، بمُعدّل نمو 15%، وتصل نسبة استثمارات القطاع لإجمالي استثمارات الخِطّة إلى 5%.

إنتاج القطاع يزداد بنسبة 20% بالأسعار الجاريّة

وحول مُستهدفات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخِطّة عام 22/2023 أشار تقرير وزارة التخطيط إلى أنه من الـمُتوقّع أن يزداد إنتاج القطاع بنسبة تُناهِز 20% بالأسعار الجاريّة، وبنسبة 14.3% بالأسعار الثابتة، وكذلك بالنسبة للناتج، من الـمُستهدف زيادته بنسبة تُقارِب 21% بالأسعار الجاريّة، و14.4% بالأسعار الثابتة، بنِسَب مُساهمة 2.9% و3% على الترتيب من الناتج الـمحلي الإجمالي.

التفاعُل مع مُعطيات العصر الرقمي

وأشار التقرير إلى أن الأهداف الاستراتيجيّة للرؤية التنمويّة للقطاع تتبلوّر حول التفاعُل مع مُعطيات العصر الرقمي الذي تتوالى فيه الـمُستجدّات التكنولوجيّة على نحو مُطرد ومُتسارِع.