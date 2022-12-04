السيطرة على حريق نشب بورشة حدادة دون خسائر في الأرواح بأكتوبر

شهدت منطقة أكتوبر، حريق هائل نشب داخل محل حدادة بسنتر وادى الملوك بأكتوبر ثاني، وجرى السيطرة عليه، دون وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وأحال اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة الواقعة للتحقيق.

تفاصيل الحريق

تلقي اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العقيد عمرو حجازي مفتش المباحث، يفيد فيه بتلقيه بلاغ من عمليات النجدة، بنشوب حريق داخل محل حدادة بالحي السادس دائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.

تلفيات بماكينة اللحام وخلفيات بالورشة

على الفور انتقل المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، إلى مكان الواقعة، وبالفحص، تم التقابل مع صاحب ورشة حدادة 30 سنة مقيم دائرة القسم، الذي أقر أنه حال تواجده داخل الورشة، حدث ماس كهربائى بماكينة اللحام، نتج عنه نشوب الحريق، تم إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، ونتج عنه تلفيات بماكينة اللحام، وخلفيات بالورشة، تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.