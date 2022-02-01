حريق شقة وفاء عامر.. نجاة الفنانة واستجابة سريعة من النجدة

انتدبت جهات التحقيق عناصر الأدلة الجنائية لمعاينه آثار الحريق الذي نشب صباح اليوم بالعقار الذي تقيم فيه الفنانة وفاء عامر بالدقي، ومعرفة إمكانية وجود شبهة جنائية من عدمه، وبيان سبب اشتعال الحريق.

بلاغ بنشوب حريق في الشقة المجاورة للفنانة وفاء عامر

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية، في وقت سابق اليوم، بلاغا من النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد بشنوب حريق بشقة سكنية في أحد العقارات بالدقي، وكانت الشقة محل الحادث هي الشقة التالية لشقة الفنانة وفاء عامر، ودفعت الحماية المدنية بسيارتي إطفاء، وجرى السيطرة على الحادث دون وقوع إصابات.

وعاين رجال وحدة البحث بالدقي، الشقة موقع اشتعال النيران، وحصروا التلفيات التي لحقت بها، وبعد الاستماع لأقوال مالكها الذي لم يشتبه جنائيا في اشتعال الحريق، تحرر محضر بالواقعة، وتحويل الأمر للنيابة المختصة.

وفاء عامر تشكر وزارة الداخلية

وشكرت الفنانة وفاء عامر، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، رجال المرور والنجدة بالعجوزة، قائلة: «شكراً جزيلاً يا رجالة يا جدعان مرور العجوزة والنجدة ومطافي العجوزة ورجالة قسم الدقي سرعة الاستجابة والمعاملة، عشمنا فيكم، حريق في العمارة».