زعيم الأغلبية لمزارعي القصب: اطمئنوا وستسمعوا ما يرضيكم لسعر التوريد

أكد النائب أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، أنه جرى عقد اجتماعين مع وزير التموين بخصوص قصب السكر، وأن هناك فجوة في تكلفة الإنتاج المحددة من الجمعية التعاونية لمنتجي القصب، والتكلفة المحددة من المحاصيل السكرية بين بخس وتهويل، وستعمل لجنة الزراعه على إقرار التوفيق بين الاتجاهين، والوصول إلى سعر عادل.

وبعث زعيم الأغلبية برسالة طمأنه للمزارعين خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري، بحضور عصام البديوي رئيس شركة السكر، قائلا: «اطمئنوا وستسمعوا مايرضيكم في الربح المقبول وسنصل إلى حل يرضي الجميع».

ولفت رشاد، إلى أن صناعة البنجر ليس فيه خلاف كبير، وتم الوصول إلى سعر معقول، وعن مشكلة تنقل الأرز بين المحافظات، أكد أن كل محافظ يطلب كمية، وينسق مع الجهات المعنية، وأن من ورد الحصة المخصصة لأرضه، يستطيع التنقل بحرية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة، أن المطالب عادلة، ولابد من الدفاع عن المزراعين، لأن قصب السكر من أهم الزراعات جنوب مصر، ولابد من التوافق على إقرار سعر عادل لمصلحة المزارعين، وكذلك المصانع تظل قائمة.

ولفت إلى أن الحكومة عليها أن توفر أجود حياة للمواطن، لكي يستفيد المزارع من زراعته، لأن البديل مر، وهو الاستيراد من الخارج.

وطالبت النائبة سحر صدقي رئيس الهيئة البرلمانية لنواب حزب مستقبل وطن بقنا، بزيادة سعر توريد طن قصب السكر، مؤكدة أن وقت المسكنات انتهى، ولابد من إقرار سعر عادل، لتوريد طن قصب السكر، خاصة أن التكلفة لا تتناسب نهائيا مع ما يتم التحصيل عليه من الحكومة.

وأضافت خلال كلمتها في اجتماع لجنه الزراعة والري، أن الحكومة عليها أن تدرك حجم ما يتعرض له المزارعين من ظلم، ودعونا نتساءل عن سعر التقاوي.

وطالبت صدقي، بأن يتم اعتماد سعر توريد طن القصب بـ1500 جنيه للطن، ولأن السكر ينتج عدد من المخرجات والمنتجات، وتدخل في عدد من الصناعات، سواء منها العطور والخشب والورق وغيرها، مما يحقق ربحية عالية للمصانع، التي لابد أن يستفيد منها المزارع.