«تشريعية النواب» توافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها ،اليوم ، برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدى ، من حيث المبدأ ،على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ .

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب

اعلنت اللجنة عن تشكيل لجنـة فرعية منبقة من اللجنة البرلمانية برئاسة النائب إيهاب الطماوى وعضوية كل من النواب ناصر عثمان ( مستقبل وطن ) وضياء داود ( مستقل )وهشام هلال ( مصر الحديثة) وايهاب رمزى ( الشعب الجمهوري )ومحمد راضى امبن سر لجنة الدفاع والأمن القومي ومحمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان والمستشار محمد عبد العليم المستشار القانون لرئيس المجلس و مقررراللجنة بالإضافة لعدد من القضاة و الخبراء من المستشارين وأستاذة الجامعات ،لتتولي مراجعة وصياغة مشروع القانون المقدم من الحكومة .

تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

و يتضمن مشروع القانون عدد (٣٣٣) مادة، ويشتمل على تعديلات لكافة أحكام قانون الإجراءات الجنائية بهدف تحقيق العدالة الناجزة وتنفيذ الالتزامات الدستورية ذات الصلة بالقواعد الإجرائية الجنائية، ومواكبة التوجه الحديث في التشريعات الجنائية، والأخذ بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع الشخصي أو المالي أو الاقتصادي.

كما تضمن مشروع القانون على أحكام جديدة تتفق مع الدستور في توفير المساعدات القضائية بمرحلتي التحقيق والمحاكمة، فضلاً عن ضمان حماية الشهود المبلغين والمجني عليهم في إجراءات التحقيق والمحاكمة.

أكد المستشار ابراهيم الهنيدى رئيس اللجنة البرلمانية أن مشروع القانون تقدمت به الحكومة فى الفصل التشريعي الاول لمجلس النواب وعقدت اللجنة اجتماعات لمناقشته .

واضاف تضمن مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة تعديلات جوهرية لافتا إلى أن قانون الاجراءات الجنائية الحالي الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950الصادر بتاريخ 3 سبتمبر 1950 وعمل به في 15 نوفمبر 1951 ، أتسم عند صدوره بصياغة جيدة وقواعد تحقق الى حد كبير التوازن بين فكرة السلطة والحرية واشتمل على المبادىء القانونية الحديثة والتشريعات المقارنة .