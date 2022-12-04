«تعليم النواب»: اللجنة لم يردها قوانين بشأن التحسين أو إعادة السنة

أكد الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أنه لم ترد للجنة أي مشروعات قوانين بشأن «التحسين» أو «إعادة السنة» من الحكومة أو من النواب، مؤكداً خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، أنه عندما يصل أي قانون للجنة، سيتم دراسته.

وقال إنه عندما تقدمت الحكومة بمشروع قانون لمجلس الشيوخ، وتم رفضه بالشيوخ، وسحبته الحكومة في وقتها، مؤكدا أن اللجنة لم يرد إليها أي مشروعات قوانين، وعندما يأتي سنقوم بدراسته، لافتا أن ذلك رداً على ما يثار على وسائل السوشيال ميديا بهذا الشأن.