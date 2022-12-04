«حدوتة مصرية» في إذاعة الشرق الأوسط يواصل استضافة كل من يقدم خدمات جليلة للوطن

يواصل برنامج حدوتة مصرية في إذاعة الشرق الأوسط، استضافة العلماء والصناع والزراع، وكل من يقدم خدمات جليلة للوطن، الذي يقدمه ويعده الإذاعي أحمد إبراهيم.

ويقول أحمد إبراهيم مقدم البرنامج ومدير عام التنسيق والمتابعة في الإذاعة المصرية، إن البرنامج خلال العامين الماضيين، ومنذ انطلاقه، استضاف نخبة كبيرة من الشخصيات المحترمة، التي تقدم خدمات جليلة للوطن في جميع المجالات الجادة النافعة من العلماء والعمال والفلاحين ورجال الصناعة والزراعة والإنتاج والتصدير والتنمية والاستثمار والاقتصاد والسياسة والاجتماع والإدارة وكذلك أبطال حرب أكتوبر.

واستضاف مع حفظ الألقاب والمقامات محمد غنيم، أحمد عكاشة، هاني النقراشي، هاني الكاتب، لطفية النادي، أسامة عقيل، ليلى إسكندر، نادية زخاري، أحمد أمين حمزة، مصطفى سليمان، سعد السيد، أحمد شقير، محمد صبح، حمدى السيد، محمد عبدالوهاب، أسامة حمدى، صبري الشبراوي، على سليمان، رشاد برسوم، ياسر عبدالحكيم، حمدي موافي، هاني قسيس، عمرو الإتربي، حسن القلا، الهلالي الشربيني، أحمد جمال الدين موسى.

كما استضاف، محسن النعماني، أسامة المندوه، إسماعيل عبدالجليل، علي البحراوي، عصام عبدالصمد، شيرين غالب، أحمد نوار، محمد سالم، أمير رمزي، عصام شرف، صلاح الغزالي حرب، منى محرز، جودة عبدالخالق، محمد جنيدي، يسري الهواري، د. منى ذكى، عمرو حلمي، الغزالي كسبة، هنية الإتربي، حسام شوقي، شريف صدقي، إبراهيم الشربيني، صلاح عبية، رشقية الريدي، أحمد درويش، حماد عبدالله، محمود أبو زيد، حسين كامل، سعد نصار، أحمد زايد، محمود عمارة، محمد سالم، فهيم قورة، سعد الزنط، ضياء القوصي، صلاح سلام، حسين أباظة، محمد حسن جادالله، شهيرة فؤاد.

كما قدم البرنامج، حلقات خاصة حول مسيرة حياة بعض العظماء الراحلين مثل أحمد زويل، إبراهيم بدران، فينيس كامل جودة، فرحة الشناوي، حسب الله الكفراوي، حسين صبور، وتهاني الجبالي.

ويقول «إبراهيم»، إن البرنامج يستهدف تسليط الضوء على النماذج المحترمة وأعمالهم الجليلة، ومسيرة حياتهم وتقديمهم كقدوة طيبة، تحتذى للشباب الباحث عن النجاح في الأعمال الجادة النافعة للوطن، ودائما نؤكد أن العلماء والمنتجون هم نجوم المجتمع.

يشار إلى أن برنامج حدوتة مصرية، يذاع الساعة العاشرة مساء الخميس من كل أسبوع عبر إذاعة الشرق الأوسط.