وكيل «صحة النواب» لإيمان الحصري: قانون زراعة الأعضاء قديم وأجرينا عليه تعديلات

قال الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هناك عدد كبير من المواطنين لا يعلموا أن القانون الخاص بزراعة الأعضاء جرى إصداره من قبل، مشيرا إلى أنه في الحقيقة، جرى إصدار القانون عام 2010، ثم صدرت لائحته التنفيذية يناير من عام 2011، وفي عام 2017، أجري عليه بعض التعديلات، فيما يخص العقوبة، «زراعة الأعضاء البشرية، قد تندرج تحت الصدقة الجارية».

الوحش: القيادة السياسية تلمست معاناة المرضي

وأضاف «الوحش»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، المذاع على فضائية «DMC»، أن القيادة السياسية هي من أثارت موضوع زراعة الأعضاء مؤخرا، ذلك بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء مركز طبي ضخم في معهد ناصر لزراعة الأعضاء، بعدما تلمست وجود الآلاف المرضى الذين بحاجة إلى تلك الأعضاء.

الوحش: القانون يحتوي على زراعات الأنسجة ومنها القرنيات

واستطرد: «القانون يحتوى كذلك، على زراعات الأنسجة ومنها القرنيات، ومنذ أسبوعين، أجرينا جلسة للعصف الذهني في مجلس النواب، دعي إلى تلك الجلسة الدكتور علي جمعة ووزير الصحة والسكان والدكتور حمدي السيد، لأن الأخير ولد القانون على يديه، والعديد من الصحفيين والنواب وأشخاص من المجتمع المدني».

وأوضح أنه يجب على كل وسائل الإعلام والمشاهير في المجتمع، أن يدعوا المواطنين للتبرع بالأعضاء، من أجل مساعدة المرضى في الشفاء، والقدرة على استكمال حياتهم بلا مشكلات.