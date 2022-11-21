«صحة النواب» توصي بتفعيل قانوني زراعة الأعضاء وقرنية العيون

أصدرت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، عدد من التوصيات فى ختام اجتماعاتها المسائية ،اليوم .وتتضمن التوصيات ضرورة قيام وزارة الصحة بتفعيل أحكام قانون زرع الأعضاء البشرية رقم ٥ لسنة ٢٠١٠، الذى تجيز المادة ٨ من لائحته التنفيذية أن تكون الوصية بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة بموجب ورقة رسمية تعتمد من اللجنة العليا لزرع الأعضاء يحصل بعدها الموصى على كارت توصية صادر من اللجنة على أن يكون ذلك من خلال إنشاء سجل خاص ينشأ بأمانة اللجنة لقيد من يرغب فى التبرع بأعضائه بعد الوفاة وإصدار كارت للموصى عقب اعتماد اللجنة للوصية.

صحة النواب

كما أوصت لجنة الصحة في مجلس النواب بالعمل على تفعيل أحكام قانون تنظيم بنوك العيون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦٢ من خلال إعادة عمل كافة بنوك حفظ القرنيات بالمستشفيات المرخص لها بإنشائها، وقيام وزير الصحة والسكان بإصدار قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون لوضع ضوابط وإجراءات نقل قرنيات عيون الموتى بالمستشفيات الجامعية وغيرها من مستشفيات وزارة الصحة المرخص لها بإنشاء بنوك لحفظ القرنيات لكون نص القانون الذى يجيز استئصالها يتوقف تطبيقه على تنظيم تلك الإجراءات والضوابط.

طالبت اللجنة بالتنسيق بين وزارات العدل والصحة والتعليم العالى لوضع آلية عملية منتظمة لأعمال حكم القانون الذى أجاز الحصول على عيون قتلى الحوادث الذين تامر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم .

جاء ذلك جلسة استطلاع ومواجهة التى تعقدها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة النائب أشرف حاتم، لبحث ومناقشة موضوع تفعيل قانون زراعة الأعضاء البشرية والقرنية في ضوء دعم جهود الدولة المصرية في هذا الشأن، بالإضافة لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن تعديل قانون زرعة الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010، وطلب الإحاطة المقدم من النائب كريم بدر حلمي، بشأن عدم تفعيل قانون القرنيات في المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء الأسبق، والدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب.

قانون زراعة الأعضاء

وقال الدكتور أشرف حاتم: "مبادرة من لجنة الصحة، سنكون أول ناس تسجل نفسها في هذا السجل الخاص بالمتبرعين، عندما يتم تفعيله".

وأوصت اللجنة بمناشدة المستشار النائب العام بإصدار كتاب دورى موضح به ما يجيزه القانون من الحصول على قرنيات الموتى بالمستشفيات الجامعية وغيرها من مستشفيات وزارة الصحة المرخص لها بإنشاء بنوك لحفظ القرنيات دون اشتراط الحصول على موافقة مسبقة.

وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على ضرورة تفعيل القانون الخاص بزراعة قرنية العين واللائحة التنفيذية والإجراءات المنظمة لتنفيذ القانون، وتفعيل بنوك العيون والقرنية.

وأضاف رئيس لجنة الصحة ، أن القرنية نسيج وليست عضو، والقانون المنظم لها يسمح بأخذ نسيج من الشخص المتوفي.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع، طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن تعديل قانون زرعة الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010.

وقال النائب مكرم رضوان: "نقل الأعضاء يسموه بالصندوق الأسود، حتى تخلفنا عن دول كثيرة رغم أن مصر لديها قانون زرع الأعضاء منذ عام 1960، والقانون موجود وغير مفعل، وأتفق أنه لا يوجد نقل أعضاء بدون موافقة مسبقة لحماية الأطباء".