حسين فهمي ويسرا ولبلبة يشاهدون النسخة المرممة من «خلي بالك من زوزو» بمهرجان البحر الأحمر

نظمت إدارة مهرجان البحر السينمائي، عرضا للنسخة المرممة من فيلم «خلي بالك من زوزو» للمخرج حسن الإمام، وبطولة حسين فهمي وسعاد حسني، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثانية.

وشهد العرض حضور حسين فهمي ويسرا ولبلبة، إذ قوبلوا بموجة من التصفيق بمجرد دخولهم إلى مكان العرض، الذي أقيم في الهواء الطلق على كورنيش جدة.

إقبال جماهير كبير لمشاهدة الفيلم

وشهد عرض النسخة المرممة من فيلم «خلي بالك من زوزو»، إقبالا جماهيريا كبيرا من مختلف الفئات والأعمار، ضيوف الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر.

أبطال وأحداث فيلم «خلي بالك من زوزو»

تدور أحداث الفيلم الذي عُرض لأول مرة عام 1972، حول زينب أو كما يلقبها الجميع زوزو، ابنة الراقصة نعيمة ألماظية، فتاة تنتقل بعالمها من شارع محمد علي وراقصاته إلى الجامعة، تطمح إلى التعليم وترك هذه المهنة لكنها ترتبط بقصة حب مع شاب من الطبقة الغنية، وتعيش صراعًا نفسيًا بين زينب الطالبة الجامعية والحبيبة وزوزو ابنة شارع محمد علي.

الفيلم من بطولة حسين فهمي، وسعاد حسني، وتحية كاريوكا، وسمير غانم، ونبيلة عبيد، ومحيي إسماعيل، وشفيق جلال، ووحيد سيف، وهو من تأليف وإخراج حسين الإمام.