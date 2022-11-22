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حسين فهمي: أشكر قناة DMC لنقلها نشاط مهرجان القاهرة السينمائي الحقيقي

كتب:

أحمد حامد دياب
08:58 م | الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
الفنان حسين فهمي

الفنان حسين فهمي

قدم الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الشكر لوزارات الداخلية والخارجية والشباب والرياضة والسياحة والهيئة العامة للاستعلامات، بسبب جهودهم في نجاح الدورة الحالية من المهرجان، كما شكر الشريك الإعلامي، قناة DMC، قائلًا: «بشكرهم على كل اللي قدموه عشان الجمهور يشوف النشاط الحقيقي».

كما قدم حسين فهمي خلال كلمته في حفل ختام المهرجان  الشكر، للموظفين المشاركين في إدارة المهرجان، مختصًا الشباب المشاركين في إدارة المهرجان.

ولفت حسين فهمي، إلى أن المهرجان شارك في ترميم فيلمين مهمين «يوميات نائب في الأرياف» للكاتب توفيق الحكيم، وفيلم «أغنية على الممر»، وأنهم سيقومون بترميم فيلمين كل عام.

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بقلم أحمد حامد دياب