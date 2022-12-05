الكنيسة تحتفل اليوم باستشهاد الأخوين بالاريانوس وتيبودنيوس

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الإثنين، الموافق 26 من شهر هاتور، ذكرى استشهاد القديس بالاريانوس وأخيه تيبودنيوس في القرن الثالث الميلادي، وكذلك نياحة القديس غريغوريوس النيصي أسقف نيصص الذي توفي عام 396 ميلاديا، وفق ما ذكره التقويم القبطي بكتاب السنكسار.

استشهاد القديس بالاريانوس وأخيه تيبودنيوس

يحتفل الأقباط اليوم بعيد استشهاد القديسان بالاريانوس وأخوه ثيبورينوس، وهما من أهل رومية، وقد ولدا لأبوين وثنيين، وفق ما ذكر في السنكسار.

وكان بالاريانوس قد تزوج من ابنة أحد كبار المدينة وكانت معروفة بأنها بارع الجمال، وكانت مؤمنة بالمسيحية تعبد الله بالسر، وكانت تقص على زوجها قصص الايمان والمواقف التي تعرض لها السيد المسيح، حتى آمن ومعه شقيقه، وعاشا حياة الإيمان، حتى أصبح قديسَا.

ولما تولى الأمبراطور دقيلديانوس والمعروف بكره الشديد للمسيحيين، واضطهدهم وقتلهم بأبشع الطرق، كان الأخوين يطوفان المدينة ويحملان أجساد الشهداء، ويكفناها ويدفناها، فوشي بهما البعض للإمبراطور، فأمر بإحضارهما وسألهما عن معتقداتهما، فأخبراه أنهم مسيحيان.

حاول دقلديانوس في البداية استمالتهما للعودة لعبادة الأوثان، أغراهما بالمال والذهب، فرفضا بشكل قاطع، فأمر بتعذبيهما حتى يعودا عن إيمانهما، وبقي الأمر لمدة 4 أيام، فلما يأس الامبراطور أمر بقطع رؤوسهم، وبعدها تم قتل كيليكة زوجة بالاريانوس، لينالوا جميعا الشهادة.

نياحة القديس غريغوريوس النيصى

في اليوم 26 من هاتور توفي القديس غريغوريوس أسقف نيسس، الذي ولد في كبدوكية عام 330م، وعين أسقف بيد أخيه القديس باسيليوس عام 372م، ونفي في عهد الملك والس ثم عاد سنة 378 بأمر الملك ثاؤدسيوس الكبير، وتوفي بسلام عام 396م.