ابنة المشير أبو ذكري بعد إطلاق اسمه على محور التعمير: والدتي فرحت بالتكريم قبل وفاتها

قالت المهندسة ليلى فؤاد أبو ذكري، ابنة المشير فؤاد أبو ذكري، إنَّ والدها كان له الشرف لكونه أحد أبطال قادة حرب أكتوبر، متابعة أنَّه بعد مرور 50 عامًا تمّ تكريمه بشكل عظيم من قِبل الدولة المصرية الممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشارت إلى أنَّه كان هناك مطلبًا من ابنتها «بهية»، إذ كانت ترغب في التقاط صورة مع الرئيس السيسي مرة أخرى، موضحة أنَّ ابنتها التقطت سابقًا صورة مع رئيس الجمهورية في إحدى فاعليات «قادرون باختلاف».

كنت أتمنى مشاركة والدتي فرحة تكريم والدي المشير أبو ذكري

وذكرت ابنة المشير فؤاد أبو ذكري، خلال فعاليات افتتاح محور التعمير الجديد، وصية والدتها المتوفية منذ شهر، إذ تضمنت الحديث للرئيس عن شعورها بالامتنان من تكريم والدها، متابعة: «كنت أتمنى أن تكون والدتي شاهدة على تكريم والدي، وتتلقى بنفسها خبر تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على إطلاق اسمه على محور التعمير الجديد».

والدتي بكت من الفرحة بعد تلقيها خبر التصديق على إطلاق اسم والدي على محور التعمير

وأضافت أنَّ والدتها بكت من الفرحة والسعادة بعد تلقيها خبر التصديق، إذ علقت وقتها «دلوقتي أقدر أمشي وأنا مرتاحة»، متابعة: «أهدي التكريم لروح والدتي، حتى تشعر بالفرحة والسعادة التي أشعر بها الآن».