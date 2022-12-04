الرئيس السيسي يوصي المتقدمين لاختبارات الشرطة بالتسلح بالعلم والمعرفة

أوصى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الطلبة المتقدمين لاختبارات اكاديمية الشرطة بضرورة التسلح بالعلم والمعرفة ومواصلة الاطلاع بانتظام؛ ليشكلوا حائط صدٍ منيعٍ بجانب أشقائهم في الكليات والمعاهد العسكرية، وفي الجامعات والمعاهد المدنية، ضد كل التحديات التي تشهدها الدولة المصرية.

الرئيس في جولة تفقدية بمقر أكاديمية الشرطة

جاء ذلك خلال جولة الرئيس السيسي التفقدية لمقر أكاديمية الشرطة، صباح اليوم، إذ حضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات الجدد المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية، وكان في اسـتقباله، اللواء محمود توفيـق وزيـر الداخليـة، وعـدد مـن قيـادات أكاديميـة الشـرطة ووزارة الداخلية، وفق ما صرح به السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وحضر الرئيس اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، حيث أكد على أهمية تطبيق المعايير الموضوعية المجردة، والحيادية التامة لانتقاء أفضل العناصر واعداد جيل قادر على حمل رسالة الأمن والوفاء بالتطلعات الملقاة عليهم، بما يساهم في الانطلاق نحو تحقيق مزيد من الاستقرار والتقدم، أخذاً في الاعتبار مسئولية وزارة الداخلية فى السهر على حماية امن المواطنين.

حوار مفتوح ما بين الرئيس والطلبة والطالبات المتقدمين لأكاديمية الشرطة

وقدار حوار مفتوح ما بين الرئيس والطلبة والطالبات المتقدمين حول مجمل القضايا الدولية والاقليمية وكذلك جهود الدولة ذات الصلة بعملية التنمية وما تواجه الدولة من تحديات متنوعة، حيث اوصاهم الرئيس بضرورة التسلح بالعلم والمعرفة ومواصلة الإطلاع بإنتظام ليشكلوا حائط صد منيع بجانب أشقائهم في الكليات والمعاهد العسكرية وكذلك في الجامعات والمعاهد المدنية ضد كافة التحديات التي تشاهدها الدولة المصرية مشددا ضرورة ان يكونوا قدوة لجميع أبناء مصر بإعتبارهم جزءاً أصيلاً من شبابها تتواصل بهم مسيرة العطاء لمصر وشعبها العظيم متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح لإجتياز مرحلة الإختبارات لينالوا شرف الإلتحاق بوزارة الداخلية.