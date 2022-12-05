تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته في النزهة إلى 2 يناير

أجلت محكمة الدائرة السادسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، محاكمة المتهم بذبح زوجته بسلاح أبيض «مطواة» في منطقة النزهة لجلسة 2 يناير للمرافعة، صدر القرار برئاسة المستشار سرور أحمد سرور برغل.

أوراق القضية

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهم بـ قتل زوجته المجني عليها بعد حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة استل على إثرها سلاح أبيض «سكين»، تحصل عليه من المطبخ وسدد لها عدة طعنات في رقبتها، وأنحاء جسدها والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت أوراق القضية، أنَّ المتهم حاز وأحرز سلاح أبيض «سكين»، في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.

بداية الواقعة

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة النزهة، يفيد بالعثور على جثة ربة منزل في العقد الثالث من العمر، وبالانتقال إلى محل البلاغ، تم التقابل مع شقيق المجني عليها والذي قرر أنَّه حاول الاتصال بشقيقته مرات عديدة على هاتفها المحمول، ولم تجيبه وهو ما جعل الشك يتسرب إلى قلبه.

وأضاف شقيق المجني عليها، أنَّه نظرًا لعدم رد شقيقته على هاتفها المحمول انتقل إلى محل سكنها وتقابل مع زوجها الذي يمتلك قهوة في المنطقة، وبسؤاله عن المجني عليها أعطاه مفتاح الشقة وحينما صعد فوجئ بها غارقة في دمائها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أنَّ وراء ارتكاب الواقعة زوجها المتهم وذلك لحدوث خلافات فيما بينهما تطورت إلى مشاجرة، وعلى إثرها ارتكب جريمته.