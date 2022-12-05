ضبط عامل اختلس 10 آلاف علبة سجائر مستوردة من شركة خدمة جوية

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عامل بإحدى شركات الخدمات الجوية "سابقاً " - مقيم بالقاهرة) بإستغلال طبيعة عمله وإختصاصه الوظيفى كونه شغل وظيفة (عامل بكافيتريا إحدى الصالات) التابعة لإحدى شركات الخدمات الجوية ، والمنوط به إستلام بضائع من مخازن الشركة وذلك لتسليمها للكافيتريا محل عمله لبيعها بها، فقام بصرف (عشرة آلاف عبوة سجائر مستوردة) من مخازن الشركة (بإجمالى مبلغ 500 ألف جنيه) وإختلسهم لنفسه مما أضر بأموال الشركة وفى سبيل عدم إكتشاف أمره وتسوية عهدته مستندياً قام بتزوير بعض الأوراق الخاصة بصرف بضائع منسوب توقيعها لرؤسائه بالعمل تفيد طلبهم صرف تلك البضائع - بخلاف الحقيقة -.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بإرتكابه الواقعة وأمكن التوصل لكافة المستندات المؤيدة لصحة الواقعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.