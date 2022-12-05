الفنانة شذى تعلن تعافيها من فيروس كورونا

أعلنت الفنانة شذي عبر ستوري موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تعافيها من فيروس كورونا،حيث نشرت نتيجة اختبار كورونا والتي ظهرت سلبية، وعلقت عليها بأغنية "Bye corona".

كانت المطربة شذى أعلنت، الأربعاء الماضي، إصابتها بفيروس كورونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ونشرت شذى نتيجة مسحة كورونا، وعلقت عليها قائلة: «أيوه بقا يا زوزو ياللي في أمريكا وبتتفسحي وعايشه حياتك، أحب أقول لكل أحبائي إني positive corona، الحمدلله قليل البخت يلاقي العضم في الكرشة».