الإفتاء: فتح باب التسجيل لتأهيل المقبلين على الزواج في الإسكندرية وأسيوط

أعلنت دار الإفتاء، ولأول مرة في الإسكندرية وأسيوط، فتح باب التسجيل بالبرنامج السابع عشر لتدريـب وتأهيل المُقبليـن علـى الـزواج، بدار الإفتاء المصرية.

وأكدت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن البرنامج يهدف إلى تدريب وتأهيل المقبلين على الزواج على أسس الحياة الزوجية الناجحة ومهارتها.

وأوضحت الإفتاء أن التسجيل والاشتراك مستمر حتى اكتمال الأعداد، محددة خطوات للاشتراك، كالتالي:

- سجل بياناتك عبر هذه الروابط:

1. رابط التسجيل في القاهرة من هنــا

2. رابط التسجيل في الإسكندرية من هنـــا

3. رابط التسجيل في أسيوط من هنــا

وخصصت دار الإفتاء رقما للاستفسارات من خلال التواصل (واتس آب) على: (01282282892)، يوميا من العاشرة صباحًا إلى الخامسة مساءً.