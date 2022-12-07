أسعار السمك والجمبري اليوم في الإسماعيلية.. «كله مبطرخ»

انخفضت أسعار السمك في محافظة الإسماعيلية، أمس الثلاثاء، بشكل طفيف مقارنة بأسعاره على مدار الأسبوع الماضي، مع تنوع الأسماك وانتشارها في أسواق الجملة والتجزئة.

وشهدت أسعار الجمبري والكابوريا والسبيط استقرارا على أسعار الأسبوع الماضي مع توقعات بانخفاض في منتصف شهر ديسمبر الجاري.

سعر السمك اليوم

وأعلنت الغرفة التجارية في الإسماعيلية عن أسعار استرشادية للأسماك سجل فيها سمك البلطي 35 جنيها للكيلو فرز أول و30 جنيها للدرجة الثانية، فيما سجل سمك المكرونة الخليجي 45 جنيها للكيلو في سعر الجملة وسجل سعر كيلو البوري 65 جنيها وكيلو بوري البطارخ 85 جنيها، فيما شهدت السوق انتشارا لسمك السهلية والذي وصل في سعر الكيلو إلى 90 جنيها للكيلو.

وقال محمد أدهم أحد تجار الأسماك في الإسماعيلية، إن كيلو السمك المكرونة السويسي سجل 90 جنيها، وسجل سعر المكرونة المجمدة 35 جنيها للكيلو، وسجل كيلو سمك البربوني 65 جنيها للكيلو، فيما سجل البربوني المجمد 30 جنيها للكيلو وسجل كيلو الدنيس 110 جنيهات في انخفاض ملحوظ عن بداية شهر أكتوبر.

وسجل كيلو سمك القاروص 120 جنيها للكيلو درجة أولى و90 للكيلو في الدرجة الثانية، فيما سجل كيلو اللوت 70 جنيها، وانخفاض في حجم السمكة كبيرة الحجم ليصل إلى 60 جنيها في الكيلو.

وأشار إلى أن معظم الأنواع في الأسواق حالياً «مبطرخة»، وهو ما يميز موسم شهر ديسمبر عن باقي شهور العام، خاصة في البوري والسهلية.

سعر الجمبري اليوم

وشهدت أسواق الإسماعيلية استقرار أسعار الجمبري في هذا الأسبوع بدأ بـ 65 جنيها للكيلو في الأنواع صغيرة الحجم التي يطلق عليها «جمبري فراولة».

واستقرت أسعار الجمبري الوسط عند 120 إلى 140 جنيها للكيلو ووصل إلى 160 جنيها في الحجم الكبير، فيما وصل أعلى سعر في الجمبري الجامبو إلى 220 جنيها للكيلو.