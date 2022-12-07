تفاصيل برنامج تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية بجامعة برج العرب

أعلنت كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، بجامعة برج العرب التكنولوجية عن برنامج «تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية» ضمن برامجها ، موضحة أن الدراسة تكون بنظام الفصلين الدراسي، ومدة الفصل الدراسي الواحد لا تقل عن 15 أسبوعا، بالإضافة إلى أسبوعين امتحانات، مؤكدة أن التدريب والتطبيقات الميدانية واكتساب المهارات تمثل على الأقل 60% من البرنامج الدراسي.

وأوضحت الكلية، في تقرير صادر عنها، أن عدد الساعات المعتمدة المكافئة للحصول على درجة بكالوريوس التكنولوجيا 128 ساعة معتمدة، مشيرة إلى أنها تسعى إلى إعداد خريجين أكفاء قادرين على الإبداع ومواكبة التطور التكنولوجي باستخدام نظام التعليم القائم على الجدارات في المجالات التكنولوجية، موضحة أن الجامعة تساهم في التطوير التكنولوجي عن طريق البحث العلمي التطبيقي، لافتة إلى أن أهداف البرنامج ما يلي:

أهداف برنامج تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية

- استخدام الأكواد القياسية العالمية في تطبيقات تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية.

- توظيف التكنولوجيا المتطورة في مجالات تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية.

- دراسة المشروعات في مجال الجرارات والمعدات الزراعية استخدام وتطبيق الرياضيات والعلوم الهندسية في حل المشكلات التكنولوجية في مجال تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية.

مجالات عمل برنامج تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية

- تشغيل وصيانة الجرارات المجهزة بملحقات زراعية.

- صيانة وإصلاح محركات الجرارات والمعدات الزراعية.

- مصانع الجرارات والمعدات الزراعية.

- إدارة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بتقنيات الزراعة الحديثة.

وأشارت الكلية إلى أن هناك برامج متعددة بالكلية تتمثل فيما يلي «برامج تكنولوجيا المعلومات، برامج التصنيع الغذائى، تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية، تكنولوجيا السكك الحديدية، تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج».