الزراعة: توفير معدات الميكنة الحديثة بأسعار مخفضة للفلاحين

وجه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قيادات الوزارة ومديري مديريات الزراعة في المحافظات، خلال اجتماعه بهم بتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بتوفير معدات الميكنة الحديثة وبأسعار مخفضة وتشجيع الفلاحين على استخدمها سواء في الزراعة أو الحصاد حيث تسهم في زيادة الإنتاج وتقليل نسبة الهدر والفاقد .

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تشجيع المزارعين على استخدام التكنولوجيا ومعدات الميكنة الحديثة في الزراعة

التوسع في زراعة القمح

الاجتماع تناول الاستعدادا لموسم زراعة محصول القمح والذي من المقرر أن يبدأ نوفمبر القادم "القصير" وجه بضرورة حث المزراعين على التوسع في زراعة القمح لتحقيق المساحة المستهدفة هذا العام نظرا لأهميته الاستيراتيجية في تحقيق الأمن الغذائي وتقليل فاتورة الاستيراد خاصة بعد الاسعار المحفزة التى حددتها الدولة لشراء المحصول وزير الزراعة وجه أيضا بضرورة توفير تقاوى المحاصيل الشتوية قبل الزراعة بوقت كبير مع توعية المزارعين باختيار أصناف التقاوى الجيدة المعتمدة طبقا للسياسة الصنفية لكل محافظة مع زيادة الحقول الإرشادية حتى تكون نماذج تحتذى للمزارعين في كل المحافظات

توزيع الأسمدة على المزارعين قبل موسم الزراعة

كما أكد وزير الزراعة على متابعة منظومة توزيع الأسمدة وضرورة صرفها إلى المزارعين قبل موسم الزراعة بوقت كاف ،وشدد على ضرورة إجراء الحصر الدقيق للمساحة المنزرعة بالقمح من على أرض الواقع مع مطابقتها بكشوف صرف الأسمدة لمنع أي تلاعب ومحاسبة المقصرين في ذلك