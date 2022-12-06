ما هو سديم الجبار الذي يظهر في الليل هذه الفترة؟.. «القومي للبحوث» يوضح

عرّف المركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، «السُدم» بأنها عبارة عن سُحب ضخمة من الغازات والغبار التي تنتج من انفجار النجوم، وبداخلها تتشكل نجوم جديدة عندما تقوم الجاذبية بتجميع الغازات والغبار معا.

وأضاف المركز القومي للبحوث في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن «سديم الجبار» الذي يظهر خلال هذه الفترة من العام يقع في كوكبة «الجبار»، وهو سديم منتشر يقع على بعد 1500 سنة ضوئية تقريباً، وهو أقرب منطقة تشكل نجوما رئيسية للأرض.

ما هو سديم الرجل الراكض؟

وأوضح المركز، أنه بجوار سديم الجبار على يساره في الصورة يقع سديم دي مايران، والذي يتوسطه نجم ضخم لامع، وبجواره سديم الرجل الراكض، وهو سديم انعكاسي ويتميز باللون الأزرق، كما يظهر الغبار حول السديم، ويتكون الغبار في الغلاف الجوي الخارجي للنجوم العملاقة عندما تبرد، وتظهر كوكبة الجبار طوال الليل خلال هذه الفترة من العام.

أهم الظواهر الفلكية لشهر ديسمبر 2022

وكشف المركز القومي للبحوث، عن أهم الظواهر الفلكية لشهر ديسمبر 2022 والتى يمكن مشاهدتها بالعين المجردة، وهي كالآتي:

- 2-1 ديسمبر.. اقتران القمر والمشتري.

- 8-7 ديسمبر.. اقتران القمر والمريخ.

- 8 ديسمبر.. المريخ في تقابل مع الشمس.

- 11-10 ديسمبر - اقتران القمر وبولوكس.

- 14-13 ديسمبر.. ذروة زخة شهب الجوزاء «التوأمان».

- 21 ديسمبر.. الانقلاب الشتوي وبداية فصل الشتاء فلكيا.

- 21 ديسمبر.. تعامد الشمس على بهو الأعمدة بمعبد الكرنك بالأقصر.

- 22-21 ديسمبر.. زخة شهب الدب الأصغر «الدببيات».

- 22 ديسمبر.. اقتران القمر وقلب العقرب.

- 24 ديسمبر.. اقتران القمر والزهرة وعطارد.

- 26 ديسمبر.. اقتران القمر و زحل.

- 29 ديسمبر.. اقتران عطارد والزهرة.

- 29 ديسمبر.. اقتران القمر والمشترى.