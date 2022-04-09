انخفاض شديد في درجة الحرارة اليوم بالفيوم.. «البسوا الشتوي تاني»

انخفاض شديد في درجة الحرارة شهدته محافظة الفيوم منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وسط حركة نشطة للرياح بين الحين والآخر، وذلك كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية قبل أيام، فيما هرع الجميع لإخراج الملابس الشتوية وارتدائها مرة أخرى، لتحميهم من الإصابة بنزلات البرد خصوصاً الأطفال.

وفيما يلي تقدم «الوطن» درجة الحرارة في الفيوم اليوم بالتفصيل، وذلك في ضوء ما تقدمه لقرائها ومتابعيها في كل مكان، من خدمات يومية.

درجة الحرارة في الفيوم اليوم

وسجلت درجة الحرارة في الفيوم اليوم العظمى 23 درجة مئوية، وسط ظهور الشمس في السماء واضحة جلية، بينما تنخفض درجة الحرارة تدريجياً بحلول المساء وتزداد الرياح حتى تسجل درجة الحرارة الصغرى 15 درجة مئوية، ويسود طقس غائم جزئياً.

رياح شمالية شمالية شرقية

ووفقاً لدرجة الحرارة اليوم، فإنّ مدن وقرى محافظة الفيوم، تشهد هبوب رياح اليوم السبت، تبلغ سرعتها 19 كيلو مترا، بينما بلغت سرعة هبات الرياح لـ43 كيلو مترا في الساعة، ويكون اتجاهها شمالية شرقية، فيما يصل مؤشر جودة الهواء خلال ساعات النهار 37%، وهو معدل مقبول لمعظم الأشخاص بشكل عام، ولكن بالنسبة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية فقد تظهر عليهم أعراض بسيطة إلى متوسطة نتيجة التعرض للهواء لفترات طويلة.

حالة الطقس في الفيوم اليوم

ويسود طقس مشمس اليوم على مختلف أرجاء محافظة الفيوم، على الرغم من ارتفاع الغطاء السحابي الذي وصلت نسبته إلى 46%، بينما تنعدم احتمالية سقوط الأمطار على أي مكان في محافظة الفيوم، ويزداد الغطاء السحابي كثيراً بحلول المساء، ليبلغ 88% بالتزامن مع الانخفاض الشديد لدرجات الحرارة.

استمرار انخفاض الحرارة بالفيوم

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى يوم الخميس المُقبل، لتبدأ في الارتفاع مجدداً بدءاً من الجمعة المُقبلة، حيث تسجل 32 درجة للعظمى، و18 درجة مئوية للصغرى.